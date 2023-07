Interview Brünig-Triumphator Samuel Giger: «Es ist ein Gästesieg mit Vorteilen.» Samuel Giger über den Schlussgang gegen seinen Klubkameraden Domenic Schneider und seine Verbindungen ins Berner Oberland.

Samuel Giger im 4. Gang des traditionellen Bergfest, dem Bruenig Schwinget vom Sonntag, 30. Juli 2023 auf dem Bruenig. (KEYSTONE/Urs Flueeler). Urs Flueeler / KEYSTONE

Der 25-jährige Thurgauer Samuel Giger beendet die Nordostschweizer Durststrecke auf dem Brünig und erringt für seinen Teilverband den ersten Sieg seit Stefan Fausch 2006.

Das Schwingfest begann mit dem spektakulären Gang gegen Topfavorit Fabian Staudenmann. Wie wichtig war dieser Auftakt für Sie trotz des verpassten Sieges?

Samuel Giger: Ich habe mich sehr auf diesen Gang gefreut. Wir sind ja letztmals am Eidgenössischen Schwingfest aufeinandergetroffen (Der Gang in Pratteln 2022 endete gestellt, Anm. d.Red.). Mit meiner Leistung gegen Fabian war ich sehr zufrieden. Das gab mir für den weiteren Verlauf ein gutes Gefühl.

In der Folge gewannen Sie alle Gänge und am Ende das Fest. Was bedeutet Ihnen der Brünig-Sieg?

Es hat alles zusammengepasst. Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung. Der Brünig ist für mich aufgrund seiner Geschichte und meiner Verbindungen kein normales Bergranzfest.

Ist es denn überhaupt ein Gästesieg?

Es bleibt ein Gästesieg, wenn auch mit gewissen Vorteilen. Meine Grosseltern mütterlicherseits stammen aus dem Haslital und meine Freundin kommt vom Hasliberg. Deshalb kenne ich die Region bestens.

Wie haben Sie sich auf den Schlussgang gegen Ihren Klubkollegen Domenic Schneider vorbereitet?

Es ist nicht einfach, gegen einen der besten Kollegen anzutreten. Doch wir sind beide Profis genug, um für einige Minuten die Freundschaft ruhen zu lassen. Wir kennen uns aus dem Training in- und auswendig.

Sie wirkten frisch und explosiv. Trotz oder aufgrund Ihrer mehrwöchigen Pause?

Ich versuche, immer das Positive zu sehen. Nach meiner Verletzungspause fühle ich mich mental und körperlich ziemlich frisch. Zudem stand ich medial nicht so sehr im Fokus. Auch das kam mir entgegen.