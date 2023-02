Fussball FCSG-Trainer Peter Zeidler setzt im Cup-Viertelfinal gegen Basel auf Lukas Watkowiak

Lawrence Ati Zigi? Oder Lukas Watkowiak? Bis dato wollte sich St.Gallens Trainer Peter Zeidler nicht in die Karten blicken lassen in der Frage, wer im Cup-Viertelfinal am Mittwoch gegen Basel im Tor steht. Nun hat sich der Deutsche entschieden.