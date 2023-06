Interview Domenic Schneider nach der Niederlage im Schlussgang: «Ich wusste, dass es schwierig wird.» Einmal mehr stellt der Thurgauer Domenic Schneider seine Stellung als Spitzenschwinger am Nordostschweizer Schwingfest in Mollis unter Beweis. Doch der Sieg an einem grossen Anlass auf Stufe Teilverbands- oder Bergfest fehlt dem 29-Jährigen noch.

Domenic Schneider. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Am Sonntag war Domenic Schneider erneut nah dran, als er es bis in den Schlussgang schaffte. Dort scheiterte er allerdings – wie schon 2019 in Hallau – am Bündner Armon Orlik.

Wie gingen Sie den Schlussgang an?

Domenic Schneider: Armon Orlik hatte den Vorteil, nicht gewinnen zu müssen. Ich wusste deshalb, dass es ganz schwierig wird. Denn wenn Armon nichts riskieren muss, ist er fast nicht zu bezwingen.

Also blieb Ihnen nichts anderes übrig, als Ihrerseits anzugreifen?

Genau. Ich versuchte noch einmal alles. Mobilisierte die letzten Kräfte. Doch nach den anstrengenden Kämpfen im vierten Gang gegen Roger Rychen und im fünften gegen Oliver Hermann (Unentschieden nach sieben Minuten Gangdauer, Anm. d.Red.) waren meine Reserven irgendwann aufgebraucht.

Das Publikum feuerte Sie im Schlussgang lautstark mit «Dodo»-Rufen an. Haben Sie das auf dem Schwingplatz mitbekommen?

Ja, das habe ich bemerkt. Das war ein schönes Gefühl und hat bei mir noch einmal Kräfte freigesetzt.

Dachten Sie im Vorfeld des Schlussgangs auch an 2019, als Sie Armon Orlik fast besiegten, das Resultat aber nicht gegeben wurde?

Ja, ich habe schon kurz daran gedacht und auch daran, dass vielleicht dieses Mal meine Zeit kommt. Aber es ist kein Wunschkonzert.

Nach dem Schlunggversuch verloren Sie den Schlussgang. Der grosse Sieg fehlt Ihnen weiterhin.

Ich riskierte noch einmal alles. Mehr als verlieren konnte ich nicht mehr. Leider kam es dann auch so. Die Niederlage schmerzt natürlich. Aber ich gebe nicht auf, meine nächste Chance wird kommen.