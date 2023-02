Hiobsbotschaft Noah Haas: Der 24-jährige Spitzenhandballer von St.Otmar muss die Karriere per sofort beenden Medizinische Befunde zwingen den Aufbauspieler der St.Galler NLA-Mannschaft, der sich aufgrund mehrjähriger Schmerzen in ärztlicher Untersuchung befand, zu diesem bitteren Schritt.

Noah Haas, seit 2020 bei St.Otmar unter Vertrag. Bild: Benjamin Manser

(red) Noah Haas begann mit dem Handballspielen beim HV Herzogenbuchsee und wechselte noch als Junior zum HSC Suhr Aarau. 2016 erfolgte der Wechsel in die Handball Academy und somit zu den Kadetten Schaffhausen, wo er vorerst in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde.

Als 19-Jähriger in der Nationalmannschaft

In der Saison 2017/2018 sammelte Haas erste Erfahrungen in der höchsten Liga. Im Juni 2018 gab der 204 Zentimeter grosse Aufbauspieler, der in allen Schweizer Nachwuchs-Nationalteams zu Einsätzen gekommen war, sein Début in der A-Nationalmannschaft.

Doch dann warf ihn eine schwere Verletzung in seiner Entwicklung zurück.

Beschwerlicher Weg zurück

Auf dem schwierigen Weg zurück wechselte Haas im Oktober 2019 zu Wacker Thun. Nach der Station bei Wacker Thun erfolgte 2020 der Wechsel zum TSV St. Otmar. Bei den St. Gallern entwickelte sich Haas zu einer wichtigen Teamstütze. Auch neben dem Spielfeld übernahm er viel Verantwortung. Er wurde aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst.

Nach den neuen medizinischen Befunden und nach intensiven Gesprächen mit dem Ärzteteam ist Haas nun gezwungen, die Reissleine zu ziehen.

Der TSV St. Otmar hofft, Noah Haas in anderer Form an den Verein binden zu können.