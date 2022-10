herausforderung Herkulesaufgabe für die NLA-Handballer von St.Otmar Am Samstag um 18.45 Uhr trifft die St.Galler Mannschaft in der NLA der Männer auswärts auf den Titelfavoriten Schaffhausen. St.Otmar ist klarer Aussenseiter.

Andrija Pendic gewann mit Schaffhausen fünfmal den Meistertitel. Bild: Ralph Ribi

Noch zu Beginn der Saison befanden sich die St.Galler nahezu auf Augenhöhe mit den Kadetten und unterlagen am 1. September bloss 32:33. Aber in der Partie am Samstag, 29. Oktober, ist St.Otmar eindeutig in der Aussenseiterrolle.

Denn der am Daumen verletzte Topskorer Ariel Pietrasik fehlt weiterhin. Er steuerte Anfang September 14 Tore zur knappen Heimniederlage bei. Und der Pole wäre auch im St.Galler Abwehrdispositiv ein wichtiger Mann. Der Rückraumspieler Noah Haas fällt ebenfalls verletzt aus.

So hängt am Samstag im Spiel St.Otmars viel von Andrija Pendic ab. Der mittlerweile 35-jährige Thurgauer stand von 2011 bis 2018 für die Kadetten im Einsatz und wurde mit den Schaffhausern fünfmal Schweizer Meister. In der Champions- League-Saison 2012/13 traf Pendic gegen die Topklubs Barcelona und Berlin 45-mal.

Im Kader der Kadetten steht mit dem Flügel Jost Brücker auch ein ehemaliger Spieler St.Otmars.

Der letzte Meisterschaftssieg in dieser Saison gelang den St.Gallern am 8. Oktober im Derby auswärts gegen Aufsteiger Kreuzlingen. In der Tabelle nimmt St.Otmar mit sechs Punkten aus neun Partien den siebten Rang ein.