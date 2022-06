Spannender Starttag «Wenn Escoffier etwas bockt vor dem Start, ist er am besten» – Barbara Schnieper gewinnt die erste Hauptprüfung am CSIO St.Gallen Die Solothurnerin siegt im Gründenmoos im Sattel von Escoffier. Barbara Schnieper verweist den Briten John Whitaker und die Italienerin Francesca Ciriesi auf die weiteren Podestplätze. Im Preis «CSIO Freunde» verpasst ein Thurgauer Lehrer den Sieg nur knapp.

Gewinnerin Barbara Schnieper auf Escoffier. Claudio Thoma/Freshfocus

26'000 Euro waren am Freitag für den «Preis Suttero» reserviert. Die Prüfung über 150 Zentimeter nahmen 42 Paare in Angriff und wurde im Stechen entschieden.

Die eng bemessene erlaubte Zeit von 78 Sekunden war die grösste Fehlerquelle – am knappsten scheiterte der Jurassier Alain Jufer, nur um drei Hundertstelsekunden verpasste er den Nullfehlerritt.

Sieben Paare schafften es, den von Gérard Lachat gebauten Normalparcours fehlerfrei zu überwinden und sich für die Entscheidung zu qualifizieren. Lokalmatador Edy Tanner musste seine Hoffnungen auf einen Spitzenplatz bereits früh begraben. Der Appenzeller kam auf Bell Ragazzo mit acht Strafpunkten ins Ziel.

Die glorreichen Sieben im Stechen

Als erste der sieben Stechteilnehmer musste Barbara Schnieper, das einzige Schweizer Eisen in der Entscheidung, einreiten. Im Sattel des 13-jährigen Niederländerwallachs Escoffier, der im Besitz von Martin Hauser steht, zeigte sie einen nahezu perfekten Ritt. Alle sieben Hindernisse überwand die 40-Jährige aus Seewen fehlerfrei und schnell.

Noch sind die Tribünen nicht voll besetzt, das wird sich am Wochenende ändern. Reto Martin

Ihre Marke von 35,15 Sekunden erwies sich als veritable Knacknuss. Konkurrent um Konkurrent scheiterte am Versuch, die Zeit der Schweizerin zu knacken. Es gelang keinem – am nächsten kam ihr John Whitaker.

Der britische Altmeister lag mit Sharid beim zweitletzten Hindernis noch vorne, erwischte die Schlusslinie aber nicht optimal und verlor so viel Zeit. Whitaker musste sich um 85 Hundertstelsekunden besiegt geben und wurde Zweiter. Auf Rang drei ritt Federica Ciriesi, die italienische Meisterin, mit Cape Coral.

Die Siegerin sagte:

«Die Taktik ist genauso aufgegangen, wie wir es geplant haben. Escoffier ist nicht ganz einfach zu reiten, aber wenn er etwas bockt vor dem Start, ist er am besten.»

Dominik Fuhrer auf Ghost. Claudio Thoma/Freshfocus

Im Preis der «CSIO Freunde» verpasste Dominik Fuhrer nur knapp den Sieg. Der Thurgauer Amateur, der als Lehrer seine «Brötchen» verdient, ritt mit Ghost auf den starken zweiten Platz. Geschlagen geben musste er sich nur dem Brasilianer Francisco José Mesquita Musa auf Catch me Marathon. Rang drei ging an den in Elgg wohnhaften Steve Guerdat mit Is-Minka.