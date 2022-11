Handball Nach drei Jahren ist Schluss: Der LC Brühl und Trainer Nicolaj Andersson trennen sich Ende Saison Der LC Brühl und sein NLA-Cheftrainer Nicolaj Andersson gehen ab Sommer 2023 getrennte Wege. Die Klubverantwortlichen des Schweizer Rekordmeisters und der dänische Handball-Profitrainer haben sich in Gesprächen dazu entschlossen, die seit Sommer 2019 bestehende Zusammenarbeit nach Ablauf des Drei-Jahres-Vertrages nicht zu erneuern.

Trainer Nicolaj Andersson verlässt den LC Brühl Ende Saison. Bild: Alexander Wagner

Die Zeit von Nicolaj Andersson im LC Brühl war geprägt durch Covid-19. Die vergangenen drei Jahre stellten mit den Umstellungen im Spiel- und Trainingsbetrieb rund um die Pandemie eine vorher nicht vorstellbare Herausforderung dar. Andersson meisterte diese zusammen mit den Klubverantwortlichen bestens, davon zeugen beispielsweise die vier Nationalspielerinnen, die sich unlängst an der Europameisterschaft in Slowenien auszeichneten. Der 32. Meistertitel blieb ihm allerdings verwehrt.

Weiterhin hohe Ziele

Für die laufende Saison bleiben die Ziele derweil unverändert. Die NLA-Equipe der Brühlerinnen will ihre wichtige Rolle im Schweizer Frauenhandball behaupten und kämpft sowohl in der Meisterschaft wie auch im Schweizer Cup um weitere Titel. Auch auf europäischer Ebene wollen die St.Gallerinnen mit zwei weiteren Auftritten in der European League Anfang Dezember eine attraktive Visitenkarte abgeben und ihre Fans begeistern.

Die Vereinsverantwortlichen befassen sich nun mit der Gestaltung der kommenden Jahre sowie der Evaluation der Trainerposition auf die Saison 2023/24.