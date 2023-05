Handball Nach Auftaktsieg: Brühls Handballerinnen wollen in Nottwil nachlegen Am Mittwoch um 18.30 Uhr findet in in Nottwil der zweite Playoff-Final (best of five) zwischen Spono und dem LC Brühl statt. Holen sich die St.Gallerinnen auswärts den Matchball?

Umsichtige Regisseurin: Laurentia Wolff hält in der Offensive Brühls die Fäden in der Hand. Bild: Ralph Ribi

So wichtig der erste Sieg im Playoff-Final mit Modus best of five auch war, Brühls Rolf Erdin legte nach dem Auftakterfolg den Fokus umgehend auf die kommende Partie, die am Mittwochabend um 18.30 Uhr in Nottwil stattfindet. «Auch diese wollen wir gewinnen und mit 2:0 in Führung gehen.» Der Trainer der St.Gallerinnen war nach Spiel eins vor allem von der Defensivleistung in der zweiten Halbzeit angetan. Das verheimlichte er nicht. «Nur neun Gegentore. Das ist schon stark.»

Erneut gelang es Erdin, seinem Gegenüber Marco von Ow im taktischen Bereich einen Schritt voraus zu sein. Er wechselte in der Deckung zwischen 5-1- und 6-0-Formation hin und her, vorne liess er häufig mit zwei Kreisläuferinnen agieren. Diese Massnahmen fruchteten. Spono Nottwil fand während der Partie keine Antworten auf die taktischen Kniffe Erdins. Erschwerend kam für die Innerschweizerinnen hinzu, dass Linkshänderin Xenia Hodel mit einer Knöchelverletzung früh ausgewechselt werden musste. Im Rückraum agierte Spono fortan mit drei Rechtshänderinnen und konnte diese Hypothek nicht durchgehend kaschieren.

Wieder Torgefahr aus dem Rückraum entwickeln

In der Offensive müssen sich die St.Gallerinnen wohl steigern, um auch die zweite Partie zu gewinnen. Zwar gelangen den Rückraumspielerinnen Laurentia Wolff und Malin Altherr zahlreiche sehenswerte Kreisanspiele, doch nur Altherr schaffte es, auch selbst Torgefahr zu entwickeln. Wolff und auch Mia Kernatsch waren im Cupfinal noch deutlich effizienter.

Eines ist gewiss: Auch in der dritten Partie zwischen den beiden besten Teams des Landes innert eineinhalb Wochen dürften Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden.