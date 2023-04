Handball Knappe Niederlage: Fortitudo Gossau verliert gegen Leader Stäfa Fortitudo Gossau unterliegt in der NLB dem Tabellenersten Stäfa zu Hause mit 32:33 (11:13). Dies trotz der Ausfälle von Simon Bamert und Lukas Linde und nachdem die St.Galler vor allem kämpferisch eine sehr gute Leistung zeigten.

Gossaus Trainer Rene Ullmer (rechts) sah eine gute Leistung seiner Mannschaft. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Zwei Sekunden vor dem Ende sicherte der Zürcher Mathias Müller mit seinem fünften Tor Stäfa den Sieg und schickte die Gossauer ohne Punkte ins Osterwochenende. Davon zu sprechen, dass dies verdient war, würde nicht dem Geschehen entsprechen, machten die Fürstenländer doch in den letzten 75 Sekunden einen Drei-Tore-Rückstand wett. Nach dem letzten Time-out von Trainer Rene Ullmer stellte er sein Team auf eine Manndeckung um und verunsicherte die Gäste damit, so dass sich diese zwei Fehler leisteten und Gossau kurz vor dem Ende ausgleichen konnte. Reichen tat dieser Schlusseffort aber nicht. «Natürlich ist es frustrierend, so zu verlieren», sagte Tim Dittert nach dem Spiel, «aber wir dürfen stolz sein auf unsere Leistung.»

Kompakte Abwehrleistung der Gossauer

Der Wille, den Leader zu ärgern, war nicht nur in der Schlussphase zu sehen. Gossau hielt über die gesamte Spielzeit hinweg mit und liess sich auch von einem zwischenzeitlichen Rückstand von fünf Toren nicht aus der Ruhe bringen. Es zeigte meist eine kompakte Abwehrleistung, in welcher alle zusammenarbeiteten, spielte lange Angriffe und zeichnete sich dadurch aus, dass verschiedenste Spieler trafen. Insbesondere die jungen Aufbauer Tim Dittert und Loris Zeller konnten mit sieben respektive acht Treffern überzeugen und so ihren Beitrag zum guten Resultat beisteuern. «Wir brachten eine gute Energie auf den Platz, hatten aber immer noch den einen Fehler oder frühen Abschluss zu viel», meinte Dittert zur Leistung seiner Mannschaft. Trotz des unglücklichen Ausgangs war es wieder ein Spiel, auf dem die Gossauer aufbauen können und das zeigte, dass es gegen jeden Gegner eine realistische Chance hat.

Telegramm:

Gossau – Stäfa 32:33 (11:13)

Buchenwald, 110 Zuschauer – Sr. Fallegger/Leu.

Strafen: viermal 2 Minuten gegen Gossau und fünfmal 2 Minuten gegen Stäfa.

Gossau: Busa (8 Paraden) / Küffer (4 P.) / Niedermann (0 P); Bischofberger (4), Schiller (6), Bucher (2), Sostizzo, Knauth (3/1), M. Rügge, Dittert (7), Zeller (8), Brülisauer (1), Locher (1), Kobler, S. Rügge. Muranovic.

Bemerkungen: Gossau ohne Inauen, Bamert und Linde.