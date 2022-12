Handball Kevin Lind wirft bei seiner Abschiedsvorstellung für Fortitudo Gossau 14 Tore Fortitudo Gossau gewinnt in der NLB der Handballer bei der SG Yellow/Pfadi Espoirs mit 28:20. Spielgestalter Kevin Lind erzielt dabei die Hälfte der Tore.

Kevin Lind (rechts) setzt sich durch. Bild: Benjamin Manser

Nur zwei Punkte betrug die Differenz vor dem Vergleich zwischen der SG Yellow/Pfadi Espoirs und Fortitudo Gossau in der Rangliste der NLB-Handballer. Nach der Partie mit dem 28:20-Auswärtsieg der St.Galler ist der Unterschied auf vier Zähler angewachsen. Wer aufgrund der Ranglistenkonstellation eine umstrittene Partie erwartet hatte, wurde schnell einmal eines Besseren belehrt.

Die Fürstenländer dominierten das Spielgeschehen von A bis Z. Mit dem ersten Treffer von Kevin Lind in der dritten Minute und dem 1:0 übernahmen sie die Führung, um diese in der Folge bis zum letzten Tor durch den 17-jährigen Etienne Kobler in der 60. Minute zum 28:20-Schlussergebnis nie mehr abzugeben. Zwischenzeitlich lagen die Fürstenländer mit bis zu zehn Toren in Führung.

Jeder zweite Treffer einer von Kevin Lind

In einer besonderen Spiellaune gepaart mit einer hohen Wurfgenauigkeit präsentierte sich Kevin Lind. Bei nur zwei Fehlwürfen erzielte er 14 Tore, was ihm die beeindruckende Ausbeute von 87 Prozent bescherte. Damit war er genau für die Hälfte aller Tore seiner Mannschaft verantwortlich. «Ich wollte einerseits nochmals zeigen, was ich so alles kann und anderseits mit einer optimalen Leistung meinem Verein einen Dank zurückgeben», erklärte der 28-jährige.

Das Spiel in Winterthur war nämlich sein letztes für Fortitudo. Auf Ende Jahr hat er seinen Vertrag mit den Gossauern aufgelöst und kehrt zusammen mit seiner Familie im Februar nach Kroatien zurück. «Ich hatte in Gossau sportlich und beruflich eine wunderbare Zeit. Der Entscheid zur Rückkehr in mein Heimatland ist ein Entscheid für meine Familie und auf keinen Fall einer gegen meinen Verein. Das Ganze ist mir alles andere als leichtgefallen, denn Fortitudo hat mir viel gegeben und bedeutet mir sehr viel.» Lind ist in den vergangenen dreieinhalb Jahren zu einem der wichtigsten Spieler in Gossau geworden. Er kam 2018 zu den Fürstenländern als diese noch in der NLA spielten. «Der Abstieg damals war hart. Es wäre nur zu schön gewesen, den Wiederaufstieg zu schaffen», blickt er zurück. Insgesamt stand der 186 cm grosse Rückraumspieler für Fortitudo in 102 Pflichtspielen im Einsatz und erzielte dabei 480 Tore.

Telegramm:

SG Yellow/Pfadi Espoirs – Fortitudo Gossau 20:28 (11:14)

AXA-Arena – 75 Zuschauer – Sr. Haldemann/Neumann.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen SG Yellow/Pfadi Espoirs und 6-mal 2 Minuten gegen Fortitudo Gossau.

Fortitudo Gossau: Busa (10 Paraden)/Niedermann (2 P.); Linde (2), Kobler (3), Bischofberger (2), Bucher, Mosimann, Bamert (2), Knauth (1), Muranovic, Rügge, Dittert (3), Brülisauer (1), Pinatrelli, Lind (14/4), Locher.