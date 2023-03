Handball Gipfeltreffen der Frauen in St.Gallen Brühls NLA-Spielerinnen empfangen am Mittwoch, 8. März, um 19.30 Uhr Nottwil. Es ist der Vergleich zwischen den überragenden Teams im Land. Die St.Gallerinnen sind leicht zu favorisieren - sind aber auch wieder einmal vom Verletzungspech verfolgt.

Die Brühler Kreisläuferin Alexandra Pavic (am Ball) setzt sich gegen die Defensive Nottwils durch.

Nach der einwöchigen Nationalteampause meldet sich der LC Brühl in der Meisterschaft zurück. In der NLA-Finalrunde treffen die St.Gallerinnen, die an der Spitze der Tabelle liegen, auf den punktgleichen Tabellennachbarn und Titelverteidiger aus Nottwil. Beim Spitzenspiel in der Kreuzbleichehalle muss Brühl auf zwei Stammspielerinnen verzichten.

Nottwil und Brühl gehen in dieser Saison Seite an Seite. Nach 18 von insgesamt 24 Runden haben beide Klubs je 30 Punkte gesammelt. Diese verteilen sich jeweils auf 14 Siege und zwei Unentschieden. Beide kassierten bislang je zwei Niederlagen. Bei der Tordifferenz trennen die beiden Teams gerade einmal drei Treffer – mit Vorteil für Brühl.

Brühl in den direkten Vergleichen im Vorteil

In der derzeit laufenden Finalrunde kommen sowohl die Luzernerinnen wie auch die St.Gallerinnen auf je vier Siege. Die Konkurrenz aus Winterthur, Kreuzlingen, Zürich und Herzogenbuchsee hatte stets das Nachsehen.

Vieles deutet derzeit auf einen Liga-Showdown zwischen dem LC Brühl und Nottwil hin. Beide Teams haben ihr Playoff-Ticket sowie das Heimrecht in der Halbfinalserie bereits auf sicher. In den Direktvergleichen gab es 2022/23 bislang einen Heimsieg für Brühl und ein Unentschieden in Nottwil.

Nach Monaten an der Tabellenspitze musste Nottwil nach dem letzten Spieltag Rang eins an die Brühlerinnen abtreten. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Luzernerinnen darauf in St.Gallen reagieren werden. Zuletzt gewannen sie zwar alle ihre Spiele und sind 2023 noch unbesiegt, sie erweckten aber bei den teils sehr knappen Erfolgen den Eindruck, als wenn sie nur so stark spielen würden wie notwendig.

Am Mittwoch in St.Gallen muss das Team des früheren Brühler Co-Trainers Marco von Ow sicher alles in die Waagschale werfen, um 2023 weiter unbesiegt zu bleiben.

Acht Siege in Folge, aber ohne zwei Ausländerinnen

Resultattechnisch könnte es beim LC Brühl nicht besser laufen. Acht Partien in Serie haben die Spielerinnen von Cheftrainer Nicolaj Andersson zuletzt für sich entschieden. Auf den Erfolg bei den Ergebnissen folgten jüngst aber zwei personelle Dämpfer.

Kinga Gutkowska brach den Daumen der linken Hand und wird einige Wochen fehlen.

Noch viel schlimmer erwischte es Fabienne Tomasini. Beim Länderspieleinsatz für Österreich riss sich die Flügelspielerin das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im Knie. Sie wird damit viele Monate fehlen. Da das Kader ansonsten aber komplett ist, sollte Brühl genügend gute Optionen haben, um den Siegeslauf auch im Top-Spiel fortsetzen zu können.

NLA-Finalrunde. Frauen. Tabelle: 1. Brühl* 18/30 (541:446). 2. Nottwil* 18/30 (560:468). 3. Yellow Winterthur 18/16 (536:557). 4. Herzogenbuchsee 18/15 (460:486). 5. Kreuzlingen 18/15 (468:511). 6. GC Amicitia Zürich 18/14 (487:502). – schon im Playoff-Halbfinal