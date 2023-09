Handball Für St.Otmar und Trainer Markus Burger beginnt gegen Chênois die «eigentliche Meisterschaft» – es sind Punkte gefordert Nach dem happigen Startprogramm gegen die drei Spitzenteams der NLA gastieren St.Otmars Handballer am Sonntag um 17 Uhr in Chênois.

Noch ohne Sieg mit St.Otmar: Trainer Markus Burger. Bild: Michel Canonica

Null Punkte nach drei Spielen. Diese Bilanz liest sich zwar nicht schön, durfte aber in dieser Form erwartet werden. Schliesslich mussten die Handballer St.Otmars das schwerstmögliche Startprogramm gegen die drei Grossen der NLA bewältigen: Pfadi Winterthur, Kadetten Schaffhausen und Kriens-Luzern. Spätestens mit der Partie gegen Aufsteiger Chênois müssen nun aber Punkte her für die St.Galler, die auf dem zweitletzten Platz liegen.

«Jetzt beginnt für uns die eigentliche Meisterschaft», sagte St.Otmars Trainer nach der Partie in der Krienser Krauerhalle. Sprich: Gegen die drei Favoriten um den Meistertitel sind von den St.Gallern keine Punkte erwartet worden, auch wenn diese in allen drei Partien zumindest zeitweise im Bereich des Möglichen lagen. «Nun aber folgen für uns Partien gegen Teams auf Augenhöhe. Jetzt müssen wir anfangen zu punkten», so Burger. Dabei kann der österreichische Trainer vor allem auf eine bisher treffsichere und variantenreiche Offensive zählen. Besonders Neuzugang David Knezevic überzeugte mit 27 Toren.

Chênois überraschte in Winterthur

Die Defensive fand derweil die Abstimmung noch nicht. 102 Gegentore nach drei Partien sind der schlechteste Wert der Liga. Hier muss Trainer Burger ansetzen. Aufsteiger Chênois punktete zuletzt auswärts bei Pfadi Winterthur, zuvor hatten die Westschweizer bereits Kreuzlingen bezwungen. St.Otmar ist gewarnt.