Handball «Freue mich auf ein leistungsorientiertes Umfeld»: Der Flawiler Raphael Kramer wird neuer Cheftrainer der Brühler Handballerinnen Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer für das NLA-Team ist der LC Brühl in der Ostschweiz fündig geworden. Die Rekordmeisterinnen im Schweizer Frauenhandball nehmen Raphael Kramer unter Vertrag, der ab der Saison 2023/24 für drei Jahre bei den St.Gallerinnen die Geschicke leiten wird.

Raphael Kramer feuert als Co-Trainer Fortitudo Gossaus NLB-Handballer an. Bild: Michel Canonica

Der 30-jährige Flawiler Raphael Kramer ist der Nachfolger des Dänen Nicolaj Andersson, dessen Vertrag nach drei Jahren nicht verlängert wird.

Kramer zählt zu den versiertesten Ausbildnern von Nachwuchshandballern in der Ostschweiz. Dies stelle der als Oberstufenlehrer im Teilzeitpensum angestellte Familienvater bereits seit vielen Jahren unter Beweis, schreibt der LC Brühl in einer Medienmitteilung.

Von der Basis bis an die Spitze

Kramer ist seit Beginn ein wichtiger Teil des erfolgreichen regionalen Leistungszentrum Fürstenland. Von der U15 bis zur U19 begleitete er sein Team von der Stufe Regio bis zur Elite und verpasste dabei vor zwei Jahren nur knapp den Schweizer Meistertitel.

Nebst dem war er mehrere Jahre als Trainer der Regionalauswahl Ost aktiv und feierte dabei mit seinem Team drei Schweizer Meistertitel.

Bereits im Alter von 26 Jahren, und damit so früh wie kein anderer Handball-Coach vor ihm, erlangte der Flawiler die A-Lizenz und schloss die Ausbildung als Eidgenössischer Berufstrainer ab.

Brühl, hier mit Spielerin Laurentia Wolff, bleibt ein ambitionierter Klub, der eigene Talente fördert. Bild: Michel Canonica

Drei Jahre Zeit, um die perfekte Mischung zu finden

In den vergangenen eineinhalb Jahren war der 30-jährige bei Fortitudo Gossau als Nachwuchskoordinator im Einsatz und zugleich auch im Staff der NLB-Mannschaft wie auch dem 1.-Liga-Team.

«Mit seinem ausgeprägten Fokus und der Fähigkeit, junge Handballer zu formen und für höhere Aufgaben vorzubereiten, passt der in Flawil wohnhafte Kramer perfekt ins Anforderungsprofil des LC Brühl Handball», schreibt der Klub weiter.

Präsident Chris Löhrer sagt zur Verpflichtung: «Raphael Kramer überzeugt mit seinen Kompetenzen und als Mensch. Er verkörpert das Bekenntnis von Brühl zur Region und die Haltung, jungen, leistungswilligen Talenten Vertrauen auszusprechen.»

Der Vereinspräsident fügt weiter an, dass der LC Brühl Kramer bewusst drei Jahre Zeit gibt, um die perfekte Mischung aus jungen, talentierten und routinierten Spielerinnen zu finden.

Der zukünftige Coach sagt: «Das Traineramt beim LC Brühl ist eine grosse Chance für mich und ein nächster Schritt in meiner Trainerkarriere. Ich freue mich auf ein leistungsorientiertes und professionelles Umfeld und eine qualitativ sehr gute und titelhungrige Mannschaft. Gleichzeitig reizt mich das spannende Projekt, bewusst und gezielt die gute Nachwuchsarbeit in die erste Mannschaft zu übertragen. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich mit meiner Vita hierbei gut einbringen kann.»

Spitzenspiel gegen Spono

In dieser Saison kommt es am Mittwoch, 14. Dezember, in der NLA zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem LC Brühl und Spono Nottwil. Das Spitzenspiel zwischen den zweitklassierten St.Gallerinnen und dem Leader aus der Zentralschweiz wird um 19.30 Uhr in der Kreuzbleiche angepfiffen, (pd/pl)