Handball Fortitudo Gossau zeigt gegen Baden eine Reaktion und gewinnt mit 26:25 In der NLB siegen die Fürstenländer Handballer dank einer ausgezeichneten Defensivleistung gegen das drittplatzierte Baden.

Gossaus Trainer Rene Ullmer gibt Anweisungen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Nach der deutlichen Niederlage gegen Stans zeigte sich Fortitudo Gossau am Samstag verbessert und gewann in der NLB gegen das drittplatzierte Baden mit 26:25 (11:12). Dies vor allem dank einer Leistungssteigerung in den letzten zehn Minuten, in welchem die Fürstenländer in der Verteidigung etwas kompakter standen und mehr zupackten. «Wir haben eine gute Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt», sagte Niklas Schiller nach dem Spiel und fügte an, «wir haben es mit dem Kampf und dem Willen gemacht, wobei wir am Schluss auch noch etwas Glück hatten.» Glück deshalb, weil Gossau in der Schlussphase in Überzahl agieren konnte und Badens Moritz Egger den letzten Abschluss der Partie durch einen Absprung im Kreis vergab. Doch auch wenn der Absprung gezählt hätte, Noah Küffer im Gossauer Tor parierte den Schuss und krönte damit seine Leistung. Der junge Torhüter verzeichnete elf Paraden, inklusive eines gehaltenen Penaltys, und war damit ein starker Rückhalt.

Ereignisvolle Schlussphase

Die spannende Schlussphase entschädigte die Zuschauer etwas für die ansonsten ereignisarme Partie. Sie war über die gesamte Spielzeit ausgeglichen, wobei die Führung hin und her wechselte. Beide Seiten verzeichnete sehr viele Fehler und wirkten im Angriff teils ideenlos. Auffallend war dabei bei Gossau, dass alles über die drei Rückraumpositionen lief und bis zur 38. Minute nur Schiller und Lukas Linde Tore aus dem Spiel heraus erzielten. Von den anderen Positionen oder im Gegenstoss scheiterten die Ostschweizer aus aussichtsreichsten Abschlusspositionen immer wieder am gegnerischen Torhüter. So erstaunt es nicht, dass Schiller bilanzierend sagte: «Der Schlüssel war neben dem Kampf, dass wir unsere Fehler aus dem Angriff in der Verteidigung wieder gutmachten.»

Telegramm:

Fortitudo Gossau – Baden 26:25 (11:12)

Buechenwald, 150 Zuschauer – Sr. Eberhard/Lanz.

Strafen: fünfmal 2 Minuten gegen Gossau und viermal 2 Minuten gegen Baden.

Gossau: Küffer (11 Paraden) / Niedermann / Busa; Linde (8), Bischofberger (2/2), Schiller (11), Bucher (1), Sostizzo, M. Rügge, Dittert, Zeller, Brülisauer (3), Pintarelli, Locher, Kobler, S. Rügge (1).

Bemerkungen: Gossau ohne Inauen, Bamert und Knauth. Verhältnis vergebener Penaltys: 1:2.