Handball Fortitudo Gossau vermasselt den Saisonauftakt: Ohne Dynamik keine Punkte Fortitudo Gossau verliert in der Handball-NLB das erste Meisterschaftsspiel gegen den TV Möhlin 25:26.

Niklas Schiller (rechts) und Fortitudo Gossau unterliegen zum Saisonauftakt. Bild: Benjamin Manser

Es war ein kurioser und schwierig einzuordnender Meisterschaftsauftakt, den Fortitudo Gossau in seiner Partie gegen den TV Möhlin präsentierte. Das Heimteam lag immer im Rückstand – und dies mit bis zu sieben Treffern. Die Aargauer wirkten über die gesamte Spielzeit bestimmend, athletisch überlegen und schienen sich einem ungefährdeten Sieg entgegenzuspielen. Trotzdem mussten die Gäste in den letzten Minuten unvermittelt um die Punkte zittern. Dies, nachdem sie zehn Minuten vor dem Ende scheinbar noch beruhigend mit fünf Toren (23:18) in Führung gelegen hatten.

Entscheidende Penaltys

In der zweitletzten Minute setzte die Verunsicherung bei Möhlin nach einer Defensivsteigerung (inklusive Torhüter Gabor Busa) von Gossau endgültig ein. Loris Zeller hatte den unerwarteten 24:25-Anschlusstreffer erzielt. Im folgenden Angriff sanktionierten die Schiedsrichterinnen die Verteidigungsarbeit des Heimteams mit einem nicht zwingenden Penalty, den Möhlin zum 26:24 verwertete. Wenig später erhielt auch Fortitudo einen Penalty zugesprochen. Nachdem zuvor schon Kevin Lind und Noah Inauen einen Strafwurf vergeben hatten, stellte sich Jan Bischofberger vor die Siebenmeterlinie. Seinen unpräzisen Wurf wehrte Torhüter Benjamin Blumer ab – der Zweitorevorsprung blieb für die letzten 90 Sekunden bestehen.

Offensive Unzulänglichkeiten

In der allerletzten Sekunde gelang Kreisläufer Simon Bamert noch der Anschlusstreffer zum 25:26-Schlussergebnis. Mit fünf Abschlüssen und fünf Toren überzeugte der Routinier als einer der wenigen seines Teams. «Leider ist mein Einfluss aus der Kreisposition auf unser Offensivspiel nur bedingt möglich, weshalb mich meine persönliche Bilanz nicht positiv stimmen kann. Es waren offensive Unzulänglichkeiten, die uns in Schwierigkeiten und damit in die Niederlage brachten.» Damit sprach der den Umstand an, dass es dem Angriffsspiel seines Teams an der Dynamik und dem Druck auf die gegnerische Defensive ohne Ball mangelte. So konnte sich Möhlin mehrheitlich auf den ballführenden Spieler konzentrieren und hatte damit eine weit einfachere Aufgabenstellung als die Gastgeber in ihrer Defensive.

Probleme im 1:1-Verhalten

Diese bekundete mit den individuell viel Druck erzeugenden Rückraumakteuren der Aargauer immer wieder Probleme. «Wir verloren in der Verteidigungsarbeit viel zu viele 1:1-Vergleiche. Zusammen mit der zu hohen Fehlerzahl sind die Hauptursachen für unsere Startniederlage damit unschwer zu analysieren», stellte Bamert fest. Wo im Hinblick auf den weiteren Meisterschaftsverlauf die Hausaufgaben zu machen sind, ist somit aufgezeigt.

Fortitudo Gossau – Möhlin 25:26 (9:15)

Buchenwald – 150 Zuschauer – Sr. Müller/Schaad.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Gossau und 3-mal 2 Minuten gegen Möhlin.

Fortitudo Gossau: Busa (13 Paraden)/Niedermann (0 P.)/Küffer (4 P.); Linde (1), Inauen (5/3), Bischofberger (3), Schiller (1), Bucher (1), Bamert (5), Rüegge, Dittert (2), Zeller (1), Brülisauer, Pintarelli, Lin (6/1), Locher. Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 3:2.