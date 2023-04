Handball Fortitudo Gossau nimmt die Geschenke nicht an und verliert gegen Endingen In der Handball-NLB unterliegt Fortitudo Gossau auswärts bei Endingen mit 25:29.

Michael Knauth erzielt gegen Endingen zwei Treffer. Bild: Benjamin Manser

Nach dem glücklichen Sieg und er Leistungssteigerung vor Wochenfrist zu Hause gegen Baden konnte Fortitudo Gossau diese Tendenz am Samstag auswärts gegen Endingen nicht weiterführen. Die Fürstenländer verloren in der NLB gegen die Aargauer 25:29(14:14). Dies obwohl Endingen in Reichweite gelegen hätte. Nach der Niederlage liegen die St.Galler im Tabellenmittelfeld nun aber nur noch zwei Punkte vor den Aargauern.

Gossau kein einziges Mal in Führung

Die Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn verlief ausgeglichen, wobei das Heimteam Vorteile besass und seine Führung zweimal konstant ausbauen konnte. Endingen setzte sich in beiden Halbzeiten jeweils leicht ab. In der ersten Halbzeit führte es nach 25 Minuten mit vier Toren Differenz (14:10), in der zweiten nach derselben Spieldauer sogar mit fünf Treffern (26:21). Gossau schaffte es nicht, die Führung auch nur einmal zu übernehmen. «Wir haben zu viele Geschenke Endingens nicht angenommen», sagte Trainer Rene Ullmer nach dem Spiel und fügte an, «und zu viele gute Abschlussmöglichkeiten vergeben.»

Lichtblick im Spiel seiner Mannschaft waren die fünf Minuten vor der Pause, in welcher sich die Gossauer vom Vier-Tore-Rückstand zum Unentschieden zum Seitenwechsel herankämpften. Dabei halfen auch die Zwei-Minuten-Strafen, die der Gegner zu dieser Zeit hinnehmen musste. Nichtsdestotrotz vermochten die St.Galler die positiven Ansätze aus der Endphase der ersten Halbzeit nicht weiterzuführen. «Es ist schade, verlieren wir ein Spiel so. Es wäre mehr möglich gewesen, aber wir haben den Zugriff einfach nicht gefunden», resümierte Ullmer.

Telegramm:

Endingen – Gossau 29:25 (14:14)

Siggenthal GoEasy, 249 Zuschauer – Sr. Castañeiras/Zwahlen.

Strafen: neunmal 2 Minuten gegen Endingen und sechsmal 2 Minuten gegen Gossau.

Gossau: Küffer (5 Paraden)/Busa (4 P.)/Niedermann (2 P); Linde (4), Bischofberger (3/1), Bucher (3), Sostizzo (3), Mosimann, Knauth (2), Rügge, Dittert (3), Brülisauer (3), Locher (4).

Bemerkungen: Gossau ohne Inauen, Bamert und Schiller. Verhältnis vergebener Penaltys: 0:2.