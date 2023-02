Handball Fortitudo Gossau holt zwei glückliche Punkte gegen den Aufsteiger GC Amicitia/Küsnacht Die Gossauer NLB-Handballer feiern einen knappen 28:27-Heimsieg gegen die Spielgemeinschaft GC Amicitia/Küsnacht.

Michael Knauth erzielt zwei Penaltytreffer für Fortitudo Gossau. Bild: Benjamin Manser

Im ersten Heimspiel der Rückrunde der NLB traf Fortitudo Gossau am vergangenen Samstag auf die Zürcher Spielgemeinschaft GC Amicitia/Küsnacht. Nach einer zwischenzeitlich guten Phase vor der Pause bekundete Gossau in der ausgeglichenen zweiten Halbzeit Mühe und gewann am Ende glücklich mit 28:27 (16:12).

«Unser Rückrundenstart war schwierig und nicht wirklich erfreulich», sagte Simon Bamert nach dem Spiel, «und deshalb nehmen wir auch gerne einen Sieg mit nur einem Tor gegen den Aufsteiger.» Dies vor allem deshalb, weil die Gossauer, ausser während 20 Minuten in der ersten Halbzeit, nicht zu überzeugen wussten. In diesen 20 Minuten, in welchen sie aus einem Vier-Tore-Rückstand einen Vier-Tore-Vorsprung erspielten und schlussendlich mit 16:12 in die Pause gingen, zeigten die Fürstenländer, wozu sie eigentlich im Stande wären. Aus einer aggressiven und kompakten Verteidigung heraus, in welcher die Räume eng gemacht wurden, konnten sie ein ums andere Mal schnelle Angriffe auslösen und so einfache Treffer erzielen. Hinzu kam, dass mit Gabor Busa im Tor ein sicherer Rückhalt stand.

Jeweils zu Beginn der Halbzeiten war davon aber wenig zu sehen. «Wir hatten wieder Anlaufschwierigkeiten. Es fehlte an Konzentration und Explosivität», meinte Bamert und fügte an, «die Zürcher wussten, wie sie unsere Fehler ausnutzen konnten.» So war der Pausenvorsprung nach vier Minuten und vier Toren der Gäste bereits aufgebraucht und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Vorteile für die eine oder andere Seite. Das dabei logische Unentschieden konnten die St.Galler dank einer Willensleistung in den letzten Minuten jedoch gerade noch abwenden.

Telegramm:

Fortitudo Gossau – SG GC Amicitia/Küsnacht 28:27 (16:12)

Buechenwald, 150 Zuschauer – Sr. Fallegger/Leu.

Strafen: fünfmal 2 Minuten gegen Gossau (inkl. Disqualifikation nach dreimal 2 Minuten gegen Locher (56.)) und fünfmal 2 Minuten gegen GC Amicitia/Küsnacht.

Gossau: Busa (11 Paraden und 2 Tore) / Niedermann (0 Paraden); Linde (1), Bischofberger (2), Schiller (2), Bucher (2), Sostizzo, Bamert (6), Knauth (3/2), Rügge, Dittert (5), Brülisauer (1), Locher (4).

Bemerkungen: Gossau ohne Inauen (verletzt). Verhältnis vergebener Penaltys: 1:0.