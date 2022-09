Handball Fortitudo Gossau gelingt in der Handball-NLB dank Steigerung der erste Sieg Nach der unerwarteten 25:26-Niederlage im ersten Meisterschaftsspiel gegen den TV Möhlin haben sich die NLB-Handballer von Fortitudo Gossau mit ihrem überzeugenden 34:27-Sieg gegen den TV Solothurn rehabilitiert.

Der Gossauer Michael Knauth zeigt sich mit sechs Toren treffsicher. Bild: Benjamin Manser

Es war von Beginn weg eine engagierte und überzeugende Teamleistung, die die Spieler von Trainer Rene Ullmer zeigten. Während der gesamten 60 Spielminuten gerieten sie nie in Rückstand. Lediglich beim 1:1 mussten sie den Gästen das einzige Mal den Gleichstand zugestehen.

Knauth und Küffer überzeugen

Nach zwölf Minuten lagen die Gastgeber 7:3 vorne, nach 25 Minuten 15:8, nach 37 Minuten 22:12. Die Vorentscheidung war damit früh gefallen, so dass bei den St.Gallern alle Akteure zu ihren Einsatzzeiten kamen. In der wichtigen Phase kurz vor der Pause waren es die beiden Altersextreme im Team der Gossauer, die das Geschehen in beruhigende Bahnen lenkten. Zum einen erwies sich der 39-jährige Vorarlberger Michael Knauth mit drei Toren in Folge als sehr treffsicher und zum andern vermochte sich der erst 17-jährige Noah Küffer im Tor mit beeindruckenden Interventionen auszuzeichnen.

Lukas Linde mit zehn Toren

Bester Torschütze war mit zehn erfolgreichen Abschlüssen Lukas Linde. «Es ist völlig egal, wie viele Tore ich erziele. Beeindruckt hat mich aber in erster Linie die Teamleistung von der ersten bis zur 60. Minute. Das war absolut erstklassig. Auf diesem Kollektiv lässt sich aufbauen», sagte der

193 cm grosse und 103 Kilogramm schwere Rückraumspieler.

Telegramm

Fortitudo Gossau – TV Solothurn 34:27 (17:11)

Buchenwlad – 150 Zuschauer: – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Gossau und 3-mal 2 Minuten gegen Solothurn. Disqualifikation (46.) von Bamert.

Fortitudo Gossau: Busa (5 Paraden)/ Niedermann (3 P.)/Küffer (8 P.); Linde (10), Inauen (4), Bischofberger, Schiller (4), Bucher (1), Sorstizzio, Bamert (3), Knauth (6/4), Rüegge, Dittert, Zeller (1), Lind (3), Locher (2).

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 0:0.