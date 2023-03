Handball Es wartet ein hohes Pensum auf den Rückraum: Weshalb St.Otmar seine Spieler überstrapazieren muss Der St.Galler NLA-Verein empfängt am Freitagabend um 19.30 Uhr den BSV Bern. Im Rückraum fehlen zwei Leistungsträger.

Offensiv und defensiv als Leistungsträger gefragt: Der St.Galler Rückraumspieler Peter Schramm. Bild: TSV St.Otmar, Stefan Risi

Der Playoff-Viertelfinal gegen Kriens-Luzern wirft bereits seine Schatten voraus. St.Otmar will sich im Vergleich mit dem derzeit besten Schweizer Team um Nationalspieler Andy Schmid ab dem 6. April von seiner besten Seite zeigen. Das ginge am einfachsten in Bestbesetzung. Doch genau in dieser Hinsicht hapert es derzeit.

Mit Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj fallen aktuell die zwei besten St.Galler Distanzschützen aus. Im Hinblick auf das Playoff gibt Trainer Zoltan Cordas leichte Entwarnung. Pietrasik, der sich vor knapp zwei Wochen eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog, trainiert bereits wieder in weiten Teilen mit der Mannschaft. Von einem Ernstkampf ist er aber noch ein gutes Stück entfernt. Zeit, um vor dem Playoff in Form zu kommen, bleibt jedoch nicht allzu viel. Dennoch dürfte der Pole auch ohne Spielpraxis gegen Kriens-Luzern zum entscheidenden Faktor im St.Galler Kollektiv werden.

Vier Rückraumspieler für drei Positionen

Auch bei Jurilj sieht die Situation nach seinem Fehltritt im Derby gegen Kreuzlingen nicht dramatisch aus. Cordas lobt die medizinische Abteilung: «Der Physiotherapeut hat blitzschnell reagiert.» Der sofort angebrachte Pressverband verkürze die Ausfalldauer wohl um einige Tage. Glücklicherweise zog sich Jurilj lediglich eine Bänderdehnung zu. Mit der Rückkehr in den Spielbetrieb lässt er sich dennoch Zeit. Nach den Ausfällen Juriljs und Pietrasiks hat St.Otmar nicht mehr viele Rückraumspieler im Aufgebot. Peter Schramm, Andrija Pendic, Sadok Ben Romdhane und Talent Justin Kürsteiner müssen zu viert das offensive Pensum abspulen. «Es bleibt mir keine Wahl. Ich muss diese Spieler überstrapazieren», sagt Cordas. Einmal mehr zeigt sich, dass das schmal besetzte Kader St.Otmars kaum Ausfälle zu kompensieren vermag.

Felix Aellens Dynamik

Zum Vergleich: Der BSV Bern tritt in St.Gallen mit neun Rückraumspielern an. In dieser Saison hat sich der 19-jährige Felix Aellen in den Vordergrund gespielt. Zuletzt debütierte der Regisseur im Schweizer Nationalteam. Cordas sagt: «Seine Dynamik zeichnet ihn aus.» In Sachen Athletik, Ballbehandlung und Wurfrepertoire bringe Aellen einiges mit. Doch Cordas warnt davor, das Talent in den Himmel zu loben: «Damit muss man immer vorsichtig sein.»

An St.Otmars Defensive wird es liegen, das flüssige Berner Offensivspiel zu stoppen. «Wir werden uns wehren», sagt Cordas. Im Training hingegen würde der St.Galler Trainer seine Spieler am liebsten in Watte packen, um vor dem Playoff keine weiteren Verletzungen zu riskieren. Im Spiel sei das nicht so einfach. Denn: «Wir sind Leistungssportler und wollen immer gewinnen.»