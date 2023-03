Handball Ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung: Der LC Brühl setzt auf ganzheitliche medizinische Betreuung Der LC Brühl nimmt im Schweizer Frauenhandball seit jeher die Rolle des Vorreiters ein. Nun geht der Rekordmeister aus St.Gallen mit den Medizinpartnern Berit Klinik AG und Orthopädie Rosenberg eine langjährige Vereinbarung ein. Ziel ist es, den St.Galler Handballerinnen die höchsten Standards bieten zu können.

Von links: Matthias Jacobi (Orthopädie Rosenberg), Hanspeter Betschart (Berit Sportclinic), Brühl-Präsident Chris Löhrer, Topskorerin Laurentia Wolff, Berit-CEO Peder Koch und Antonin Hoffmann (Orthopädie Rosenberg). Bild: Ives Bruggmann

Mit blumigen Worten wurde die Medienkonferenz des LC Brühl rund seinen Partnern angekündigt: «Novum im Schweizer Frauenhandball: ganzheitliche medizinische Betreuung» stand auf der Einladung.

Und tatsächlich: Einmal mehr scheint es dem LC Brühl zu gelingen, in einem Bereich Trendsetter im Frauenhandball zu sein. In Sachen Professionalisierung geht der Rekordmeister aus St.Gallen den nächsten Schritt. Mit der Berit Klink und der Orthopädie Rosenberg strebt man die ganzheitliche medizinische Betreuung der Handballerinnen an. Wie ernst es den Parteien dabei ist, zeigt der Fünfjahresvertrag, der unterzeichnet wurde.

Orientiert sich an internationalen Standards

Brühls Präsident Chris Löhrer sagt: «Wir wollen mit den bestmöglichen Partnern zusammenarbeiten. Das ist uns gelungen. Damit etabliert sich in der Ostschweiz für die Handballerinnen ein medizinisches Zentrum, das sich an internationalen Standards orientiert.»

Hanspeter Betschart von der Berit Sportclinic fügt hinzu: «Wir wollen die Sportlerinnen optimal betreuen. Das fängt bei der Leistungsdiagnostik an, geht in den sportmedizinischen Bereich über, bis hin zur Orthopädie. Ganz wichtig ist die Prävention.»

Für die Handballerinnen des LC Brühl ergeben sich so neue Möglichkeiten. Topskorerin Laurentia Wolff sagt stellvertretend: «So können wir noch gezielter an uns arbeiten und unsere Defizite ausmerzen. Für mich ist wichtig, Verletzungen möglichst vorzubeugen.» Genau das soll mit der langjährigen Partnerschaft ermöglicht werden.