Handball Die Brühler Frauen gewinnen in der NLA das Spitzenspiel gegen Nottwil Der Rekordmeister aus St.Gallen besteht vor eigenem Anhang die Reifeprüfung. Er gewinnt gegen den Titelverteidiger dank einer starken ersten Halbzeit mit 31:27 und übernimmt den ersten Platz in der Tabelle der höchsten Spielklasse im Land.

Die Schweizer Nationalspielerin Tabea Schmid erzielt gegen Nottwil acht Tore für Brühl. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Die Brühlerinnen legten einen Blitzstart hin und überrannten Nottwil in der Anfangsphase. Der verdiente Lohn: eine komfortable 8:2-Führung nach neun Minuten. Die Gäste aus der Innerschweiz fanden in der Folge zwar ins Spiel, Brühl war jedoch weiterhin konsequenter in der Abwehrarbeit und durchschlagskräftiger im Angriff. So führte der LC Brühl nach 23 Minuten weiter deutlich mit 14:7. Bis zur Pause ging es dann im Gleichschritt weiter, sodass die Gastgeberinnen mit einem deutlichen 19:12 in die Pause gingen.

Eine Baisse nach der deutlichen Führung

Auch nach dem Seitenwechsel startete Brühl. Zwei Treffer durch Tabea Schmid stellten das Resultat auf 21:13 in der 32. Minute. In der Folge geriet das bis dahin fast makellose Angriffsspiel der Brühlerinnen um ihre achtmal erfolgreiche Topskorerin und Spielmacherin Laurentia Wolff allerdings ins Stocken.

Spono nutzte dies aus und in der 38. Minute nahm Brühls Trainer Nicolaj Andersson beim Stand von 21:17 ein frühes Timeout.

Es folgten rund 20 packende Minuten, in denen zunächst der LC Brühl wieder auf sieben Tore Unterschied davonzog, Spono bis auf drei Treffer herankam und Brühl sich abermals absetzen konnte. In der 51. Minute stand es 26:21 für die St.Gallerinnen.

Dann waren wieder die Luzernerinnen am Zug und beim Stand von 26:24 in der 54. Minute wurde es erneut spannend. Die Brühlerinnen hatten jedoch abermals den längeren Atem und sorgten spätestens mit dem Doppelschlag zum 30:26 und 31:26 für die Entscheidung zu ihren Gunsten.

Brühl muss am oberen Limit spielen

Mit Spannung wurde das erste Aufeinandertreffen der beiden NLA-Spitzenteams in dieser Saison erwartet. Brühl zeigte dabei eine herausragende erste Halbzeit mit guter Deckung, starker Goalieleistung und einem effektiven Angriffsspiel.

Das Top-Spiel zeigte aber auch, dass die Brühlerinnen am oberen Limit spielen müssen, wollen sie ganz nach vorne in der Tabelle. Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei der ein oder anderen erst kürzlich wieder genesenen Spielerin die Kräfte. Die St.Gallerinnen hielten dem Druck aber Stand und bezwangen die Titelverteidigerinnen im Kollektiv.

Mit Brühl muss gerechnet werden

Vor dem Spiel war unklar, in welcher Verfassung sich die zuletzt durch Krankheiten dezimierten St.Gallerinnen gegen die Titelverteidigerinnen präsentieren würden. Nach dem Spiel ist klar, mit dem LC Brühl darf und muss in dieser Saison gerechnet werden. Zwar schwanden gegen Ende die Kräfte, aber über weite Strecken überzeugten die Brühlerinnen mit einer gut funktionierenden Deckung und durchdachtem Angriffsspiel.

LC Brühl – Nottwil 31:27 (19:12)

Kreuzbleiche, St. Gallen - 170 Zuschauende. - Sr Hasler/Hungerbühler.

Strafen: 4x2min gegen Brühl, 6x2min gegen Nottwil.

LC Brühl: Schlachter (14 Paraden), Stark; Schaefer, Pavic (3), Ackermann, Altherr (3), Wolff (8/3), Tomasini (2), Schmid (8), Mosimann, Lüscher (3), Gutkowska (1/1), Hess (1), Zürni (1), Baric (1).

Bemerkungen: Brühl ohne Simova (Aufbautraining), Kernatsch und Dokovic (beide verletzt).

So geht es weiter

Am Samstag, 17. Dezember, steht das letzte Pflichtspiel des Jahres auf der Agenda. Erneut spielen die Brühlerinnen dabei vor heimischer Kulisse in der Sporthalle Kreuzbleiche. Um 17.30 Uhr wird die Begegnung mit Rotweiss Thun angepfiffen.