Handball Der LC Brühl verliert in Nottwil und geht mit einem kleinen Makel in den Playoff-Halbfinal Der LC Brühl bezieht im letzten Spiel der NLA-Finalrunde die erste Niederlage seit Januar. Trotz des 29:30 bei Spono Nottwil starten die St.Gallerinnen als Favoritinnen ins Playoff.

Brühls Captain Martina Pavic setzt sich am Kreis durch. Bild: Balthasar Dörig

Nach 13 Siegen in Serie musste der LC Brühl im letzten NLA-Finalrundenspiel das Feld mal wieder als Verlierer verlassen. Auswärts bei Spono Nottwil gab es nach einem unglücklichen Spielverlauf inklusive Gegentor in den letzten Sekunden eine knappe 29:30-Niederlage. Nach zuvor neun Siegen aus neun Finalrundenpartien und insgesamt 13 Meisterschaftsspielen mit Vollerfolg war es ein kleiner Dämpfer für die Rekordmeisterinnen eine Woche vor dem Playoff-Start.

Fehlerhafter Beginn auf beiden Seiten

Die Brühlerinnen kamen bei Verfolger Spono Nottwil stockend in die Partie, profitierten zunächst jedoch davon, dass auch die Gegnerinnen verhalten starteten. Nach dem 4:4 verfehlte Brühl im Angriff drei Würfe in Folge, so dass die St.Gallerinnen fortan einem Rückstand hinterher liefen. Mit zunehmender Spielzeit fand das Team von Adrian Müller, der den abwesenden Rolf Erdin an der Seitenlinie vertrat, aber deutlich besser ins Spiel. Aus einem 5:7 machten sie binnen elf Minuten eine 13:10-Führung und zur Pause lagen sie mit 16:14 in Front.

Nach dem Seitenwechsel setzte Brühl zunächst den Lauf fort. Bis zur 43. Minute behaupteten die Ostschweizerinnen einen Vorsprung von vier Treffern (23:19). In der 49. Minute schien Brühl beim Stand von 25:22 weiter alles im Griff zu haben. Fehler in der Offensive brachten Spono aber wieder heran und sogar kurzzeitig in Führung (26:27, 54.). Brühl drehte zwar die Partie in der Schlussminute erneut (29:28), kassierte jedoch postwendend den Ausgleich. Es blieb dennoch genügend Zeit, um einen letzten Angriff zu lancieren. Dieser prallte allerdings an den Pfosten und von dort in die Hände von Nottwil, das den gewinnbringenden Gegenstoss mit der Schlusssirene verwertete.

Fahriges Auftreten in der Schlussphase

Brühl kam in Nottwil nicht auf das Level vorheriger Matches, obschon es auf den Rückstand im ersten Durchgang eine starke Reaktion zeigte. Die St.Gallerinnen müssen sich allerdings ankreiden lassen, dass sie Spono durch zu fahriges Auftreten in der Schlussphase in die Partie zurückholten. Die erste Niederlage seit Januar und gleichzeitig der einzige Punktverlust in der Finalrunde sind dennoch verschmerzbar. Rang eins war Brühl nach zuvor beeindruckenden Leistungen bereits sicher und die entscheidenden Partien stehen erst noch an. Ziehen die Brühlerinnen ihr Spiel so auf wie vor der Nati-Pause, dann sollte die Niederlage in Nottwil nur ein Mini-Makel gewesen sein.

Weiter geht es für Brühl nun am kommenden Samstag mit dem ersten Halbfinalspiel gegen Yellow Winterthur.