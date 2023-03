Handball Brühl erzielt den 14. Sieg in Folge und Tabea Schmid wechselt nach Dänemark Der NLA-Leader Brühl besiegt nach hartem Kampf in der Finalrunde Herzogenbuchsee 28:26. Die sechsfache Torschützin Tabea Schmid wechselt nach dieser Saison zu Kopenhagen Handball.

Die 19-jährige St.Galler Nationalspielerin Tabea Schmid: Zuerst noch das Double holen mit Brühl. Bild: Benjamin Manser

Nach einer ausgeglichenen Startphase und einem 5:5 in den zehnten Minute gelang es den Brühlerinnen, sich auf 8:5 abzusetzen. Bis zur 22. Minute packten sie noch ein Tor mehr auf die Differenz drauf, sodass beim Stand von 12:8 die Chance vorhanden war, einen grösseren Abstand zwischen sich und den Gegnerinnen aus dem Kanton Bern zu legen. Aber nur mit einem 14:12 für St.Gallen ging es in die Pause.

Die Bernerinnen sind hartnäckig

Nach dem Seitenwechsel fanden die St. Gallerinnen gut ins Spiel und der Vorsprung wuchs wieder bis auf vier Tore. Fünf Minuten ohne eigenen Treffer zwischen der 36. und 41. Minute liessen dieses Polster aber vollends einschmelzen und in der 42. Minute war die Partie beim Stand von 18:18 erneut ausgeglichen.

In der Folge entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der LC Brühl gefordert war. Die Gastgeberinnen schafften es bis in die Schlussminuten zwar immer wieder ein, zwei Tore vorzulegen. Herzogenbuchsee liess sich aber nicht abschütteln. 26:26 stand es in der 57. Minute.

Erst die letzten Angriffe brachten die Entscheidung zu Gunsten der Brühlerinnen, die sich letztlich mit 28:26 durchsetzten.

Spannender als andere Partien mit Brühl

Brühl musste alles in die Waagschale werfen, um die Siegesserie aufrecht zu erhalten. Buchsi machte den St. Gallerinnen mit gutem Kreisspiel im Angriff und einer starken Torhüterin das Leben schwer. Fakt ist aber auch, dass der LC Brühl durch eine ausbaufähigere Wurfquote die Tür für die Gegnerinnen offen hielt und so die Spannung, anders als in früheren Auftritten, nicht frühzeitig aus der Partie nehmen konnte.

Rang eins ist zum Greifen nahe

Sieg Nummer 14 in Serie war einer der umkämpftesten Erfolge der vergangenen Monate. Herzogenbuchsee verlangte dem LC Brühl alles ab, Brühl bestand den Härtetest jedoch. Damit liegen die St.Gallerinnen zwei Runden vor Ende der Finalrunde nun vier Punkte und mehr als 30 Treffer vor Nottwil, sodass Rang eins nach der Finalrunde zum Greifen nahe ist.

LC Brühl – HV Herzogenbuchsee 28:26 (14:12)

St.Gallen, Kreuzbleiche: 250 Zuschauende

Schiedsrichter: Häner/Maurer

Strafen: 2 Minuten gegen Brühl, 3-mal 2 Minuten gegen Herzogenbuchsee.

LC Brühl: Dokovic (9 Paraden), Schlachter; Schaefer (1), Kernatsch (2), Pavic (6), Ackermann, Altherr (3), Wolff (6/3), Schmid (6), Mosimann, Lüscher (3), Hess, Zürni, Baric, Simova (1).

Bemerkungen: Brühl ohne Gutkowska, Tomasini (beide verletzt) und Baljak (überzählig).