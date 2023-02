Hallen-Schweizermeisterschaften Kambundji, Ehammer, Lobalu: Spitzenaufgebot im Athletik-Zentrum An den Schweizer Hallen-Leichtathletikmeisterschaften in St.Gallen sind am Wochenende die besten Athletinnen und Athleten des Landes am Werk. Höhepunkte dürften die Frauensprints, die Weitsprungbewerbe sowie ein doppelter Einsatz von Langstreckenläufer Dominic Lobalu sein.

Mujinga Kambundji, im vergangenen Jahr Hallen-Weltmeisterin über 60 m und Europameisterin über 200 m, tritt als Favoritin in St. Gallen an. Bild: Tytus Zmijewski / EPA

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar, finden im St. Galler Athletik-Zentrum die Schweizer Hallenmeisterschaften statt. Mit Mujinga und Ditaji Kambundji, Simon Ehammer, Annik Kälin und Ricky Petrucciani stehen viele nationale Leichathletikgrössen am Start. Erste Höhepunkte sind heute die 60-m-Sprints sowie der Weitsprung, wo Ehammer und Kälin auf Limitenjagd gehen werden.

Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji ist mit 7.06 s über 60 m die Favoritin. Mit Géraldine Frey, Salomé Kora, Melissa Gutschmidt, Lena Weiss, Natacha Kouni, Sarah Atcho und Riccarda Dietsche machen sich gleich sieben weitere Topsprinterinnen die Podestplätze und die EM-Limite von 7.24 s streitig. Pascal Mancini ist mit 6.63 s Favorit bei den Männern und wird vor allem von Ricky Petrucciani und Enrico Güntert gefordert.

Weitsprung-Show von Kälin und Ehammer?

Simon Ehammer und Annik Kälin dürften im Weitsprung für grosse Stimmung sorgen. Ehammer und Kälin fehlen nur wenige cm zur Limite von 8,12 m, beziehungsweise 6,75 m. Im Kugelstossen der Frauen hat die Teufnerin Myriam Mazenauer die 16-m-Marke im Fokus, bei den Männern will Stefan Wieland die 19-m-Marke anpeilen.

Ab Sonntagmittag folgen hochkarätige Finalläufe. Jason Joseph, der aktuell an der Spitze der europäischen Saisonbestenliste steht, wird gegen Ehammer oder den Frauenfelder Mathieu Jaquet über 60 m Hürden Vollgas geben. Die EM-Dritte, Ditaji Kambundji, will ihre Form über dieselbe Distanz in St. Gallen ebenfalls beweisen. Auch über 400 m kündigt sich ein spannendes Rennen an: Ricky Petrucciani und Lionel Spitz haben beide bereits die EM-Limite erfüllt, der 22-jährige Spitz in 46,14 s, Petrucciani in 46,27 und Julien Bonvin fehlen lediglich 53 Hundertstelsekunden zur Limite von 46,35 s. Bei den Frauen wird die Thurgauerin Yasmin Giger über die 400 m antreten.

Dominic Lobalu mit zwei Einsätzen

Stimmungsvolle Wettkämpfe sind auch über 800 m und 1500 m zu erwarten. Tom Elmer möchte mit dem Brühler Weltklasseläufer Dominic Lobalu als Pacemaker einen neuen Schweizer Rekord über 1500 m laufen und damit seine EM-Limite nochmals bestätigen. Lobalu wird danach auch zum 3000-m-Lauf antreten. Als Südsudanese ist der Brühler aber weder titel- noch medaillenberechtigt.

Am Sonntag stehen auch die Entscheidungen im Dreisprung und Hochsprung der Männer und Frauen an, im Stabhochsprung jene der Männer. Alina Tobler vom LC Brühl startet als Titelverteidigerin im Dreisprung. Für den Titelgewinn im Stabhoch werden Dominik Alberto (5.65 m) und der neue U20-Rekordhalter Valentin Imsand (5.50 m) die Latte auf imposanten Höhen überspringen müssen.

Die Wettkämpfe finden am Samstag von 16 bis 20.15 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 16.10 Uhr statt. Der Eintritt ins Athletik-Zentrum ist an beiden Tagen frei. (pd/rst)