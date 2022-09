Halbmarathon Kopenhagen 59:12 im Halbmarathon! Das nächste Ausrufezeichen von Dominic Lobalu vom LC Brühl Dominic Lobalu zementiert seinen Vorstoss in die Weltklasse. Sein Ziel, beim Halbmarathon in Kopenhagen unter einer Stunde zu laufen, schafft er problemlos. Er läuft im Weltklassefeld auf Platz fünf.

Dominic Lobalu, hier bei seinem Sieg vergangene Woche über 5000 m in Bellinzona. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus

Stärker als jede Weltmeisterschaft sei dieser Halbmarathon in Kopenhagen besetzt, hiess es im Vorfeld. Über 20 Läufer waren angetreten, die die 21 Kilometer schon unter einer Stunde gelaufen waren. Dominic Lobalu, der Südsudanese, der für den LC Brühl läuft, gehörte nicht zu ihnen: Seine Bestzeit war jene von Berlin im vergangenen Frühling: 1:01:01.

Diese Zeit hat er nun in Kopenhagen pulverisiert. Der in Abtwil wohnhafte 24-Jährige lief von Beginn weg in der Spitzengruppe mit, leistete sogar sehr viel Führungsarbeit. Erst auf dem letzten Kilometer musste er den späteren Sieger Milkesa Mengesha aus Äthiopien ziehen lassen. Lobalu lief 14 Sekunden hinter ihm ins Ziel - als Fünfter. Mit seiner Zeit von 59:12 Minuten hat sich nun auch im Halbmarathon definitiv unter die Besten der Welt gelaufen.

Tadesse Abraham wird 14., Julien Wanders 41.

Wäre er Schweizer, hätte er in Kopenhagen den Landesrekord gebrochen - der gleichzeitig der Europarekord ist: Julien Wanders war 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten 59:13 Minuten gelaufen. Tadesse Abraham, der Schweizer Marathon-Rekordhalter, war auf den ersten Kilometern ebenfalls in der Spitzengruppe gelaufen, musste dann aber abreissen lassen und wurde am Ende 14., mit einer ebenfalls sehr starken Zeit von 59:53 Minuten. Auch Europarekordhalter Wanders war in Kopenhagen ebenfalls am Start gewesen: Er kam als 41. ins Ziel mit 1:03:47 – aufgrund seiner Verletzungsgeschichte der vergangenen Monate aber kein schlechtes Resultat.