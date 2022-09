Cup-Sechzentelfinal Der FC Wil tritt im Cup gegen die Fischer vom Neuenburgersee an Der FC Wil spielt am Sonntag ab 16 Uhr im Cup gegen den FC Portalban-Gletterens - deren Fussballer auf den Übernamen «les pêcheurs» hören. Für die Ostschweizer wäre alles andere als ein Sieg beim 1.Liga-Team aus dem Kanton Freiburg eine Enttäuschung - zumal es bei den Romands in der Liga gerade ziemlich harzt.

Der Fischerhafen von Portalban am Neuenburgersee - unweit davon tritt am Sonntag der FC Wil Stadion des FC Portalban-Gletterens an. Sandra Hildebrandt / KEYSTONE

Schade, macht das Wetter nicht mit. Die Spieler des FC Wil, aber auch die Fans, die mit einem Car anreisen werden, könnten sich vor dem Anpfiff an den Strand legen. Ein wahrhaftiger, feiner Sandstrand am Neuenburgersee, unweit des Stadions!

FC Portalban-Gletterens heisst der Gegner der Wiler im Cup-Sechzehntelfinal, das Stadion liegt neben Hafen und Freibad, auf der Ostseite des Sees. Das Logo des Fussballvereins besteht nicht nur aus einem Ball – sondern auch einem Segel.

Einem Segel, das an Wikingerschiffe erinnert, schwarz-weiss gestreift, wie es auch die Trikots des Teams sind. Natürlich hängt auch der welsche Übername des Klubs mit dem See zusammen: «Les pêcheurs» werden die Spieler genannt, die Fischer. 1990 fusionierten die Klubs von Portalban und Gletterens, seither spielt der Verein meist in der 2. Liga interregional. Im Sommer aber ist er in die 1. Liga aufgestiegen, wo er in der Gruppe 1 aber bisher nicht vom Tabellenende weggekommen ist. Der einzige Saisonsieg gelang den Fischern gegen Ligakonkurrent FC Grand-Saconnex im Cup, 1:0.

Der FC Portalban-Glatterens tritt schwarz-weiss im Juventus-Stil auf, wie hier 2017 mit Captain Mathieu Bueche. Bild: Laurent Gillieron/KEY

Wil und der Cup – zuletzt keine Liebesgeschichte

Logisch wird es beim FC Wil nichts mit Sandstrand-Gefühlen, trotz starker Leistungen in der Meisterschaft wird man konzentriert in dieses Spiel gehen. Für den Challenge-League-Tabellenleader gibt es gegen die Freiburger nichts zu gewinnen, aber sehr viel zu verlieren. Zumal der Cup für die Wiler in den vergangenen Jahren kein Lieblingswettbewerb war. Seit 2015 ist es dem FC Wil nur einmal gelungen, die zweite Runde zu überstehen – nämlich 2018, als man im Bergholz im Achtelfinal schliesslich an Thun scheiterte.

Insofern wäre ein Weiterkommen für den Cupsieger von 2004 eine grosse Sache – so überschaubar die Aufgabe auch scheint. Noch im Sommer 2021 hatte Wils damaliger Trainer Alex Frei den Cupwettbewerb als grosses Saisonziel bezeichnet. Die Reise endete in der zweiten Runde in Yverdon – am Neuenburgersee...