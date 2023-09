Galà dei Castelli Dominic Lobalu läuft in Bellinzona persönliche Bestzeit über 1500 m – Audrey Werro mit Exploit An der Galà dei Castelli in Bellinzona hat Dominic Lobalu vom LC Brühl seinen 1500-m-Bestwert unterboten. Mit 3:35.22 Minuten landete er aber nur auf Platz zwei - hinter WM-Finalist Reynolds Kipkorir Cheruiyot aus Kenia. Audrey Werro läuft über 800 m ebenfalls zu einer persönlichen Bestzeit und der Olympia-Qualifikation.

Vor einem Jahr siegte Dominic Lobalu in Bellinzona über 3000 m (Bild), diesmal läuft er mit persönlicher Bestzeit auf Platz zwei. Bild: Marusca Rezzonico/ Freshfocus

Eigentlich liegen Dominic Lobalus Stärken liegen im 5'000-m-Lauf oder über die 10'000 m, oder dann gar im Halbmarathon. Am Montagabend bewies er seine Stärke auch über die 1500 m. Am Tag, an dem bekannt wurde, dass er 2026 für die Schweiz an internationalen Titelkämpfen wird starten können, lief er in Bellinzona in 3:35,22 Minuten zu einer persönlichen Bestzeit. Das Rennen gewann der Kenianer Reynolds Kipkorir Cheruiyot, der an der WM in Budapest über 1500 m Achter geworden war. Auch der Schweizer Tom Elmer hielt bis zum Schluss im Hauptfeld mit, verpasste mit 3:35.91 Minuten aber sein angestrebtes Ziel, die Olympia-Qualifikation.

Über 110 m Hürden verpasste Jason Joseph den angestrebten neuerlichen Schweizer Rekord (13.08 s) um eine Zehntelsekunde, Simon Ehammer landete mit 13,59 s auf dem vierten Rang.

Für das Highlight des Abends aus Schweizer Sicht sorgte Audrey Werro über 800 m. Die 19-Jährige erreichte mit 1:58,13 Minuten eine deutliche persönliche Bestzeit und damit auch die Olympia-Limite. Es fehlen der Westschweizerin lediglich noch 0,18 s auf den Schweizer Rekord der Toggenburgerin Selina Büchel. Auch Lore Hoffmann schaffte mit 1:58,73 Minuten die Olympia-Qualifikation.