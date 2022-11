Fussball-WM Erster Erfolg in Katar für effizientes Ghana – FCSG-Goalie Zigi zeigt auch an der WM, was er kann Lawrence Ati Zigi feiert an der WM in Katar mit Ghana den ersten Sieg. In einem vor allem nach der Pause packenden Spiel bezwingen die Afrikaner Südkorea mit 3:2. St.Gallens Torhüter hält den Sieg in den zweiten 45 Minuten mit drei starken Paraden fest.

Ghanas Torhüter Lawrence Ati Zigi pariert einen Abschluss der Südkoreaner. Bild: Ricardo Mazalan/AP

Lawrence Ati Zigi hatte eine geruhsame erste Halbzeit verbracht. St.Gallens 25-jähriger Torhüter wurde während der ersten 45 Minuten nicht einmal richtig gefordert.

Zur Pause führte Ghana mit 2:0. Die Mannschaft von Trainer Otto Addo schien nach der Niederlage gegen Portugal auf gutem Weg, in Katar den ersten Erfolg zu bewerkstelligen.

Südkorea greift immer wieder an

Doch nach der Pause deutete sich schnell einmal an, dass Südkorea einen Gang höher geschaltet hatte. Vorerst rettete Zigi nach einem Kopfball stark, ehe er innert drei Minuten doch zwei Gegentore hinnehmen musste. Doppeltorschütze war Gue-Sung Cho. St.Gallens Torhüter fehlte jeweils wenig, um die platzierten Kopfbälle aus nächster Nähe abzuwehren.

Ghana hatte defensiv drastisch nachgelassen, die Afrikaner gerieten stark unter Druck. Ihr erneutes Führungstor durch Doppeltorschütze Mohammed Kundus in der 68. Minute entstand praktisch aus dem Nichts. Das Spiel war nun sehr unterhaltsam, der Ausgang lange offen.

Die Südkoreaner, die nach dem 0:0 gegen Uruguay dringend auf zumindest einen Punkt angewiesen waren, lancierten Angriff um Angriff und zogen ein Powerplay auf. In der 75. Minute parierte Zigi einen Freistoss glänzend, in der Nachspielzeit intervenierte der 25-Jährige auch bei einem Abschluss aus spitzem Winkel stark.

Insgesamt kam Südkorea in der Schlussphase und der zehnminütigen Nachspielzeit zu den deutlich besseren Möglichkeiten als der Gegner, der den Sieg schliesslich etwas glücklich über die Runden brachte.

Südkorea dominiert, Ghana trifft

Schon zu Beginn war Südkorea die dominierende Mannschaft gewesen, erspielte sich aber kaum eine gute Chance. Ghana verteidigte stark, war bissig in den Zweikämpfen, trat jedoch in der Offensive während 20 Minute kaum in Erscheinung.

So fiel das 1:0 für die Afrikaner entgegen dem Spielverlauf: Nach einem Freistoss in der 24. Minute erzielte Mohammed Salisu den Führungstreffer. Nach einigen Sekunden des Bangens, ob dem Tor allenfalls ein Handspiel vorausgegangen war, bestätigte der Schiedsrichter das Tor.

Südkorea erwies sich nach dem Rückstand weiterhin als zu wenig kreativ, um die Abwehr von Ghana in Bedrängnis zu bringen. Die Asiaten rannten zwar an, brachten aber kaum etwas zustande. In der 35. Minute erhöhte die Mannschaft von Trainer Addo durch Kudus schliesslich auf 2:0. Bei beiden Toren war Jordan Ayew der Assistgeber.

Ghanas Doppeltorschütze Mohammed Kudus, der für Ajax Amsterdam spielt. Bild: Luca Bruno/AP

Mit der Effizienz seines Teams dürfte der frühere ghanaische Internationale Addo zur Pause zufrieden gewesen sein: Aus drei Schüssen auf das Tor resultierten zwei Treffer. Auch in der zweiten Halbzeit nützte Ghana eine seiner wenigen Torchancen, um den ersten Sieg an dieser WM einzufahren.

Das jüngste Team an dieser WM trifft nun am Freitag im Kampf um den Achtelfinal-Einzug auf Uruguay. Gegen die Südamerikaner waren die Afrikaner 2010 in Südafrika im WM-Viertelfinal ausgeschieden. Ghana scheiterte damals im Penaltyschiessen.