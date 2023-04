Sicherheit «Ein Opfer soll überall gleich respektvoll behandelt werden»: Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider besucht St.Gallen und spricht über häusliche Gewalt

Elisabeth Baume-Schneider kam am Mittwochabend zum ersten Mal in ihrer Funktion als Bundesrätin nach St.Gallen. Die SP-Magistratin aus dem Jura nahm an einer öffentlichen Veranstaltung zur häuslichen Gewalt in der Lokremise teil.