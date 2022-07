Fussball Weltmeister Gennaro Gattuso trainiert seine Mannschaft auf der Abtwiler Spiserwis und trifft am Mittwoch mit dem FC Valencia auf den FC St.Gallen Gossau ist am 20. Juli Schauplatz eines interessanten Testspiels. Auf dem Sportplatz Buechenwald misst sich St.Gallen ab 19 Uhr mit dem sechsfachen spanischen Meister Valencia, der vom Italiener Gennaro Gattuso trainiert wird.

Als Spieler wurde Gennaro Gattuso 2006 mit Italiener Weltmeister, neu trainiert er den FC Valencia. Bild: Matteo Bazzi/EPA

Der spanische Renommierklub Valencia hält sich derzeit in einem Trainingslager in der Ostschweiz auf. Er bereitet sich bis am Samstag auf der Spiserwis des FC Abtwil-Engelburg auf die kommende Saison vor und logiert im Säntispark. Trainer Valencias ist seit Juni der 44-jährige Gennaro Gattuso, der 2006 mit Italien Weltmeister wurde. Vorher war er bei Napoli.

Der Gast aus Valencia fragte den FC St.Gallen an, ob ein Testspiel möglich sei. Der Super-League-Klub sagte zu. Es ging zunächst auf Platzsuche. Denn im Kybunpark wurde ein neuer Rasen verlegt, der bis zum Heimspiel am Samstag gegen Winterthur geschont werden muss. Die Wahl fiel auf den Gossauer Buechenwald.

Ein Satellitenwagen und ein Fernsehturm in Gossau

In Gossau mussten sie einiges vorkehren, damit es zu einem reibungslosen Ablauf kommt. Denn Valencia ist ein Grossklub, auch wenn es in der vergangenen Saison bloss zum neunten Schlussrang reichte. Der Marktwert der Mannschaft steht bei mehr als 250 Millionen Euro.

Das Spiel wird auch von einem spanischen Fernsehsender übertragen. Deshalb stehen auf dem Gossauer Sportplatz ein Satellitenwagen und ein 5,5 Meter hoher Fernsehturm. 18 spanische Medienschaffende werden erwartet.

Valencia bestreitet seine Heimspiele im 55000 Zuschauer fassenden Mestallastadion. Die Maximalkapazität in Gossau beträgt 3000 Personen. Bis am Dienstagmittag waren rund 2000 Tickets verkauft. Tageskassen sind am Spieltag geöffnet.

St.Gallen und Valencia trafen schon in der Europa-League-Saison 2013/14 aufeinander. Auswärts setzte es für die Ostschweizer eine 1:5-Niederlage ab, daheim steigerten sich die St.Galler und verloren 2:3.

Spanischer Testspielsieg gegen Borussia Dortmund

Für Valencia beginnt die Saison am 14. August mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Girona. Am Montag besiegten die Spanier in einem Test in Altach das in Bad Ragaz weilende Dortmund mit 3:1. St.Gallen erhält im Test gegen die Spanier die Gelegenheit, das Mannschaftsgefüge zu festigen und weiter in den Spielrhythmus zu kommen. Denn am Samstag ist ein Sieg gegen Winterthur nach der 0:1-Startniederlage gegen Servette Pflicht.

Der FC St.Gallen bittet, die Vorverkaufsmöglichkeit auf der Website www.fcsg.ch zu nutzen. Unter der gleichen Adresse ist ein Livestream verfügbar.