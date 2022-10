FUSSBALL Vertauschte Rollen im Rheinparkstadion Am Sonntag tritt der FC Wil in der Challenge League in Vaduz an. Die Ostschweizer stellen ein Spitzenteam. Die Liechtensteiner stehen an zweitletzter Stelle, sind aber im Aufwind.

Kastrijot Ndau, der Siegtorschütze der Wiler im Spitzenspiel gegen Leader Lausanne-Sport. Bild: Freshfocus

Zwei, vielleicht sogar drei Mannschaften steigen am Ende der Saison aus der Challenge in die Super League auf. Vaduz zählte sich im Vorfeld der neuen Spielzeit gewiss zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz.

Dass die Mannschaft Substanz hat, bewies sie im Europacup mit den viel beachteten Erfolgen gegen Österreichs Rekordmeister Rapid Wien und Konyaspor, den Dritten der vergangenen Saison in der Türkei.

In der Meisterschaft fanden die Liechtensteiner aber lange nicht in die Spur. Sie stehen in jener Tabellenregion, in der man im Vorfeld der Meisterschaft eher Wil erwartet hätte.

Die Ostschweizer aber wuchsen über sich hinaus. Am Dienstag bezwangen sie Leader Lausanne-Sport daheim 1:0 und wiesen nach zwölf Runden gleich viele Punkte auf wie der Titelfavorit.

Neun Vaduzer Tore gegen Aarau und Lausanne-Ouchy

Ein Grund für das Hoch der Wiler ist die positive Entwicklung des zentralen Mittelfeldspielers Kastrijot Ndau, der mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern auch den Siegtreffer gegen Lausanne erzielte.

Nun aber geht es auch in dieser Saison in der Challenge League äussert umstritten zu und her. Wil etwa unterlag vor dem Sieg im Spitzenspiel gegen Lausanne dem Aufsteiger aus Bellinzona 1:5. Vaduz, der Zweitletzte, bodigte in den vergangenen beiden Runden die ambitionierten Aarauer 4:0 und das drittklassierte Stade Lausanne-Ouchy auswärts mit 5:1.

Die Wiler sind also gewarnt. Vaduz spielt mittlerweile auch in der Meisterschaft sein Potenzial aus. Aber immer noch hat bloss das von Jeff Saibene trainierte Neuchâtel Xamax weniger Punkte als die Liechtensteiner. Den ersten Vergleich in dieser Saison zwischen Wil und Vaduz gewannen die Schweizer am 1. August 2:0.

Der Captain ist von einer Gelbsperre bedroht

Wil muss am Sonntag ohne den verletzten Ersatzgoalie Nico Strübi auskommen, der in der vergangenen Spielzeit noch in Vaduz unter Vertrag stand. Von einer Gelbsperre bedroht ist Captain Philipp Muntwiler.

Die Partie mit Derbycharakter beginnt im Rheinparkstadion um 14.15 Uhr. Schiedsrichter ist Luca Piccolo, der am Mittwoch die Begegnung zwischen Luzern und St.Gallen leitete.