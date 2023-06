Fussball Transfercoup des SC Brühl – Wils Rekordtorschütze Silvio spielt bald im Paul-Grüninger-Stadion Der SC Brühl besetzt die vakante Stürmerposition und verpflichtet den brasilianischen Angreifer Silvio. Der 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Stürmern in der Geschichte der Challenge League.

Stürmer Silvio (Mitte) mit Roger Bigger (links), sportlicher Leiter des SC Brühl, und Trainer Denis Sonderegger. Bild: PD

Es sind 17 Jahre vergangen, seit Silvio als junger Brasilianer nach Europa kam. Der FC Wil verpflichtete ihn 2006 vom FC Santos. Seither kann sich die Vita von Silvio Carlos de Oliveira, wie er mit vollem Namen heisst, durchaus sehen lassen.

In der Challenge League spielte Silvio für Wil, Lugano, Lausanne und Winterthur, in der Super League für den FC Zürich, in Deutschland beim FC Union Berlin und in Österreich für den Wolfsberger AC.

«Die absolute Wunschlösung für Brühl»

In seiner Karriere kam Silvio bis jetzt auf 522 Pflichtspiele in Europa und erzielte dabei 157 Tore. Alleine in der in der Challenge League kam er zu 107 Torerfolgen. Dies ist in der Geschichte dieser Liga der zweitbeste Wert. Igor Tadic kam auf 108 Tore.

Stürmer Silvio (rechts) ist mit 57 Toren Wiler Rekordhalter. Bild: Walter Bieri/Keystone

Zum Ende der vergangenen Saison wurde der Vertrag des Stürmers beim FC Wil nicht verlängert. Nun erhält er in der Promotion League eine nächste Chance.

«Silvio ist unsere absolute Wunschlösung für die Stürmerposition, trotz seines ‹reifen› Alters. Er ist topfit und er wird uns und die Mannschaft in vielerlei Hinsicht weiterbringen», lässt sich der sportliche Leiter von Brühl, Roger Bigger, in einer Mitteilung zitieren.

Auch Silvio sieht seine Karriere noch nicht am Ende: «Ich freue mich, beim SC Brühl zu sein und ich hoffe, mit dem Klub noch einige schöne Momente zu feiern.» (pd/red)