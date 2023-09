Fussball Peter Zeidler und Jordi Quintillà vor dem Spiel gegen GC: «Wir müssen mit einer anderen Ausstrahlung auftreten» Nach dem Cup-Aus gegen Delémont und dem Ausfall von Captain Lukas Görtler erwartet den FC St.Gallen am Samstag der Moraltest gegen GC. Peter Zeidler und Jordi Quintillà sprachen an der Medienkonferenz über die aktuellen Geschehnisse und das kommende Ligaspiel gegen die Grasshoppers.

Trainer Peter Zeidler im Super-League-Spiel gegen Lausanne Anfang Monat. Bild: Freshfocus

Wegen des Spiels der Frauen-Nationalmannschaft am Freitag im Kybunpark, fand die Pressekonferenz des FC St.Gallen bereits am Donnerstag statt. Am Samstag um 20.30 Uhr spielt der FC St.Gallen auswärts im Letzigrund gegen die Grasshoppers. Dabei haben die St.Galler nach dem schmerzhaften Cup-Out gegen Delémont einiges gutzumachen.

Neben Peter Zeidler sass während der Pressekonferenz auch Mittelfeldspieler Jordi Quintillà am Tisch. Quintillà wird am Samstag anstelle von Lukas Görtler die Captainbinde tragen. Görtler fehlt nach einer Fussoperation mehrere Wochen.

Das Verdauen der Niederlage gegen Delsberg

Die Cup-Niederlage gegen das unterklassige Delémont kam überraschend. Zeidler sagte, es sei nötig gewesen, der Mannschaft die Meinung zu sagen und darzulegen, dass er mit der Leistung nicht einverstanden war. «Intern haben wir kommuniziert, dass es so nicht geht. Ich weiss, dass unsere Mannschaft das verstanden hat.»

Ob die Leistung gegen Delémont personelle Konsequenzen für das Super-League-Spiel am Samstag hat, verriet Zeidler nicht. Er sagt: «Wir müssen mit einer anderen Ausstrahlung und Leidenschaft auftreten.» Man könne diese Werte zwar nicht messen aber er wisse, wovon er rede. «Ich verspreche mir einiges davon, dass wir jetzt anders auftreten.»

Der Gegner: Das kriselnde GC

Mit GC erhält der FC St.Gallen einen Gegner, der ebenfalls einen herbe Niederlage in der zweiten Cup-Runde einstecken musste. Die Grasshoppers verloren gegen den Challenge-League-Klub Sion mit 0:3. Auch in der Meisterschaft läuft es GC schlecht: Die Zürcher haben die letzten drei Ligaspiele allesamt verloren.

Am Samstag treffen also zwei Teams aufeinander, die beide etwas gutzumachen haben. Dabei möchte sich Zeidler auf seine Mannschaft konzentrieren: «Es ist wichtig, dass wir jetzt zurückkommen.» Mit GC wisse man kaum, was einen erwartet. GC habe wieder eine komplett neue Mannschaft. Mehr als die Hälfte der Spieler seien neu, so Zeidler.

Quintillà sagt: «Ich erwarte eine aggressive Mannschaft, die auf Konter spielt.»

Zum Ausfall von Görtler und zu den Neuzugängen Mambimbi und Toma

Beim Spiel gegen GC müssen die St.Galler auf Lukas Görtler verzichten. Görtler verletzte sich im Ligaspiel gegen den FC Zürich am Fuss und wurde diese Woche operiert.

«Wir vermissen Görtler schon jetzt im Training. Er wird uns überall fehlen», sagt Quintillà zur Frage, welche Lücke Görtler in der Mannschaft hinterlasse. Doch Quintillà sagt auch: «Wir haben andere Top-Spieler im Kader.»

Zeidler kann keinen konkreten Termin für Görtlers Rückkehr nennen. Er sagt: «Wir reden von ein paar Wochen. Wir haben aber ausgemacht, dass wir uns auf keine Zahl festlegen.»

Die Neuzugänge Felix Mambimbi und Bastien Toma waren bisher nicht im Einsatz. Zeidler sagt dazu: «Es gibt grosse Chancen, dass beide in den nächsten Wochen zu Einsätzen kommen werden. Momentan sind sie aber noch nicht 100 Prozent bereit.»