Fussball Olaf Sager hört Ende Saison auf – der FC Rorschach-Goldach ist auf Trainersuche Olaf Sager hat den Verein informiert, dass er nach vier Jahren zurücktreten wird. Dies teilte der FC Rorschach-Goldach am Montagabend in einem Mediencommuniqué mit.

Olaf Sager gönnt sich nach vier Jahren als Trainer beim FC Rorschach-Goldach nach dieser Saison eine Pause. Bild: Res Lerch

Dabei überwiege Olaf Sagers Wunsch, sich nach Saisonende und nach all den vielen Trainerstationen eine schöpferische Pause zu gewähren. Am Montagabend wurde die Mannschaft informiert.

Der erst 2017 gegründete FC Rorschach-Goldach – er entstand aus der Fusion der beiden Fussballvereine aus Rorschach und Goldach – hatte eine spannende Startphase.

Nach der Verpflichtung von Olaf Sager realisierte der Verein gleich im zweiten Amtsjahr des neuen Trainers im Juni 2021 den Aufstieg in die 2. Liga interregional. Ihm sei es zu verdanken gewesen, dass das Team trotz der Pandemie-Querelen im entscheidenden Moment parat gewesen sei, so der Klub in einer Medienmitteilung.

Zwei Cupspiele zum Dessert

Ebenfalls unter Olaf Sager qualifizierte sich Rorschach-Goldach in den vergangenen beiden Jahren jeweils für die erste Cup-Hauptrunde. 2021 hiess der Gegner auf der Kellen FC Basel, ein Jahr später im Espenmoos FC St.Gallen. Absolute Höhepunkte für Amateurfussballer – und natürlich auch für den Trainer.

Nachfolger gesucht

Für die Verantwortlichen beim FC Rorschach-Goldach beginnt nun die Suche nach einem geeigneten Nachfolger.

Nach 17 Spielen in dieser Saison belegt die Mannschaft in der Gruppe 5 der 2. Liga interregional mit 25 Punkten den achten Rang. (pd/pl)