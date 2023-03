Fussball Nächstes Spitzenspiel: Der FC Wil stellt sich in Yverdon dem Vergleich der Überraschungsteams Die Wiler sind am Freitag um 19.30 Uhr in der Challenge League zu Gast beim zweitplatzierten Yverdon. Die Ostschweizer wollen nach der Niederlage gegen Lausanne zurück auf die Siegerstrasse.

Der Wiler Philipp Muntwiler (vorne) behauptet den Ball. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Für den FC Wil steht in der Challenge League ein weiteres Spitzenspiel an. Nach der Heimniederlage gegen Lausanne-Sport möchte sich Wil gegen den zweitplatzierten Yverdon Sport FC rehabilitieren.

Die Niederlage vom vergangenen Freitag war keineswegs zwingend, aber nüchtern betrachtet dann doch nicht ganz unverdient. Weil die Wiler es für einmal verpassten, ihre Chancen zu nutzen, schlug Lausanne eiskalt zu. Zeit zum Grübeln bleibt den Ostschweizern aber wenig, weil bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr der nächste wegweisende Vergleich ansteht. Hat man vor der Saison über die möglichen Abstiegskandidaten diskutiert, wurde der FC Wil als eines der ersten Teams genannt. Der heutige Gegner Yverdon Sport war in diesen Diskussionen meist auch nicht weit entfernt. Wer damals prognostiziert hätte, dass diese zwei Teams im März ein Spitzenspiel austragen würden, wäre wohl als Träumer abgestempelt worden.

Die Zahlen lügen nicht

Dass genau diese beiden Teams derzeit an der Spitze stehen, ist kein Zufall. Das beweist auch ein Blick auf die Zahlen. Beide Mannschaften gehören in vielen Punkten zu den Besten. Vor allem vor dem Tor kann derzeit keines der anderen Teams mit Wil und Yverdon mithalten.

Wie Wil haben auch die Westschweizer ihr letztes Spiel verloren. Yverdon unterlag mit 1:3 in Thun. Aufstiegsfavorit Lausanne-Sport sitzt dem Team von Marco Schällibaum im Nacken. Gut möglich. Bisher ist es den Wilern in dieser Saison immer gelungen, eine Reaktion auf eine Niederlage zu zeigen. Eine Erfahrung die auch Yverdon machten musste, als es in Wil mit 0:4 untergingen. Vorausgegangen war eine Wiler Niederlage gegen Lausanne.