Fussball Kräuchi und Cavegn verlassen den FCSG in Richtung FC Vaduz Laut einer Medienmitteilung des FC Vaduz wechseln im Sommer die St.Galler Alessandro Kräuchi und Fabrizio Cavegn zum Challenge-League-Klub. Der FC St.Gallen bestätigt die Abgänge ebenfalls in einem Communiqué und schreibt, Cavegn habe das Angebot einer Vertragsverlängerung abgelehnt.

Alessandro Kräuchi (Mitte) im Testspiel im März gegen Augsburg. Bild: Lennart Preiss/Freshfocus

Der 24-jährige Verteidiger Alessandro Kräuchi stösst im Sommer ablösefrei vom FC St. Gallen zum FC Vaduz und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre bis 2025.

Der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler durchlief sämtliche Ausbildungsstufen bei den Ostschweizern. Im Sommer 2017 unterzeichnete er im Alter von 19 Jahren seinen ersten Profivertrag und absolvierte in dieser Zeit insgesamt 43 Pflichtspiele für die erste Mannschaft des FC St.Gallen, davon 39 in der Super League.

Die Karriere neu lancieren

Nach einem Kreuzbandriss vor rund zwei Jahren kämpfte sich der St.Galler auf den Rasen zurück und will nun seine Karriere beim FC Vaduz neu lancieren.

«Mit Alessandro stösst ein polyvalent einsetzbarer Spieler zu uns. Er kann auf beiden Seiten, sowohl als Verteidiger als auch als Flügel, zum Einsatz kommen. Er bringt eine gute Dynamik und viel Geschwindigkeit mit. In seiner Zeit beim FCSG konnte er bereits jede Menge Super-League- Erfahrung sammeln», so der Vaduzer Sportchef Franz Burgmeier.

Des Weiteren verpflichtet der Challenge-League-Klub den jungen Stürmer Fabrizio Cavegn. Der 20-jährige Bündner stösst im Sommer ebenfalls vom FC St. Gallen zum FC Vaduz und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre bis Juni 2025.

Wie der FC St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, habe Cavegn das Angebot der Ostschweizer zu einer Vertragsverlängerung abgelehnt.

Der gebürtige Ilanzer wechselte im Sommer 2021 von Chur in die U21-Nachwuchsmannschaft des FC St.Gallen. In dieser Zeit absolvierte er insgesamt 46 Spiele in der Promotion League und traf dabei 37-mal.

Dank dieser starken Torquote konnte er in der laufenden Saison auch sein Super-League-Debut feiern und wurde insgesamt bereits fünf Mal in den Kreis der ersten Mannschaft aufgeboten.

Fabrizio Cavegn (links) im Training mit St.Gallens erster Mannschaft gegen Leon Dajaku. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Cavegn war schon lange auf dem Zettel des FC Vaduz

Dabei gelang ihm im Schweizer Cup auch sein erstes Tor auf Profiniveau. Franz Burgmeier äussert sich wie folgt zu der Verpflichtung des Offensiv-Spielers: «Fabrizio war schon seit längerem bei uns auf dem Zettel und es freut mich sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass wir in Zukunft viel Freude an ihm haben werden.» Seine Torstatistik spreche für sich, so Burgmeier. «Er ist ein schneller Offensivspieler, hat einen guten Torriecher und bringt vor allem auch eine super Mentalität mit.» (pd/pl)