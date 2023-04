Fussball Gossau steht vor dem Derby gegen Uzwil: Es geht für beide Teams um viel Fünf Tage nach dem misslungenen Gastspiel in Kreuzlingen bestreitet der FC Gossau am Donnerstag daheim bereits seine nächste Meisterschaftspartie. Das Spiel der 1. Liga beginnt um 20 Uhr im Buechenwald.

Der Gossauer Trainer Oscar Escobar Bild: Marius Eckert

In einer für beide Teams wichtigen Begegnung empfangen die Gossauer Spieler von Trainer Oscar Escobar den Nachbarrivalen aus Uzwil.

Sowohl die Fürstenländer als auch – noch etwas stärker – die Untertoggenburger befinden sich im Kampf gegen den Abstieg aus der 1. Liga. Es ist ein heftiges Ringen, in das mehr als die Hälfte aller Teams der Gruppe drei verstrickt ist.

Wie bei den drei Meisterschaftsspielen seit dem Wiederaufstieg des FC Uzwil in die 1. Liga im Sommer 2021 dürften sich auch am Donnerstag Abend die beiden Mannschaften auf Augenhöhe befinden. Im Herbst 2021 spielte man 1:1 unentschieden. Im Frühling 2022 siegte Uzwil dank eines umstrittenen Penaltytors in der Nachspielzeit mit 2:1.

Und das Hinspiel im Herbst 2022 endete – nach wechselhaftem Verlauf und vor einer schönen Zuschauerkulisse von über 600 Personen – mit einem 3:2-Sieg des FC Gossau.