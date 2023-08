Für Wil kann es perfekt laufen: Am Freitag gegen den Letzten, in einer Woche daheim gegen Sion

Am Freitag um 20.15 Uhr gastiert der FC Wil in der Challenge League beim FC Schaffhausen. Gewinnen die Wiler erneut, steht ihnen am Freitag in einer Woche ein perfekter Abend bevor.