Fussball Ex-Espe Junior Adamu ist Matchwinner im Spitzenspiel in Österreich Der 21-Jährige, der 2021 leihweise für den FC St.Gallen spielte, erzielt alle drei Tore für RB Salzburg gegen Austria Wien. Die Partie endet 3:1.

Junior Adamu im Dress von RB Salzburg. Bild: Antonio Bat / EPA

Gefährlich war er auch in St.Gallen. In seinen 14 Einsätzen für die Espen verbuchte Junior Adamu im ersten Halbjahr 2021 sechs Tore. Man hoffte, der Leihvertrag würde verlängert. Aber die Salzburger beorderten ihren Stürmer zurück. Sie wussten schon, was sie an ihm hatten.

Der in Topform befindliche Adamu bezwang Austria Wien auswärts praktisch im Alleingang. Er traf in der 11., 74. und 80. Minute. Der frühere St.Galler Leihspieler hatte bereits im Champions-League-Spiel auswärts gegen Dinamo Zagreb (1:1) überzeugt und erhielt deshalb erneut das Vertrauen von Trainer Matthias Jaissle.

Junior Adamu im Mai 2021 als Torschütze für den FC St.Gallen. Bald danach war er wieder weg. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

In zehn Meisterschaftsspielen für Salzburg hat Adamu in dieser Saison sechs Tore erzielt. Sein Marktwert beträgt mittlerweile sechs Millionen Euro. Er kam auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft zum Einsatz.

Im Tor der Salzburger stand gegen Austria Wien wie immer der frühere Wiler Leihspieler Philipp Köhn. Am Dienstag, 25. Oktober, spielt RB Salzburg in der Champions League daheim gegen Leader Chelsea. Das ist die Partie zwischen dem Ersten und Zweiten.