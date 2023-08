Fussball Ein junger Winkler über FC Luzern-Profi Abubakar: «Wir sind fast wie eine Familie» – Fünf Geschichten zum Cup-Highlight im Gründenmoos Trotz einer 0:6 Niederlage des FC Winkeln zeigte das Fussball-Fest am Sonntag im Gründenmoos, weshalb viele den Schweizer Cup so gerne haben. Die kleinen Episoden, die neben dem Fussball sonst noch passierten.

Sportlich ist das Cupspiel zwischen dem 2.-Liga-Klub aus Winkeln und den Super-League-Profis aus Luzern schnell erzählt: Luzern gewinnt ohne Mühe mit 6:0. Die Luzerner waren über das gesamte Spiel gedankenschneller, flinker, organisierter und physisch überlegen. Das Fussballfest am Sonntag im Gründenmoos zeigte aber, weshalb viele den Schweizer Cup so gerne haben und wie wichtig solche Anlässe für die lokale Sport-Kultur sind.

Eine Choreo für den 2.-Liga-Klub

Immer wieder gibt es Szenenapplaus für die Winkler Mannschaft. Rund 2000 Fans besuchten das Cupspiel. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

«Hier ist es doch viel schöner als im Betonblock nebenan.» Das sagt der Stadion-Speaker zur Begrüssung der 2000 Zuschauenden vor dem Spiel. Die Stimmung im Gründenmoos ist festlich. Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, sie alle wollen zusehen, wie die Spieler des FC Winkeln sich an diesem Sonntag mit den Profis aus Luzern messen.

Es gibt sogar eine kleine Fan-Choreo. Das Publikum hält weisse und schwarze Papiere in die Luft. So ist von der anderen Platzseite ein FCW-Schriftzug knapp erkennbar.

Hinter der Choreo steckt Vereinsmitglied Dario Kobler mit vier weiteren Kollegen. Kobler fuhr dafür einige Wochen zuvor ins Gründenmoos und zählte jeden einzelnen Sitz, bevor er die Tribünenplätze in einer Excel-Liste nachkonstruierte und einfärbte.

Ob Kobler und seine Kollegen die Choreo aber tatsächlich umsetzen konnten, blieb lange ungewiss. Kobler sagt: «Wir wussten bis letzten Donnerstag nicht, ob genügend Leute an das Spiel kommen.»

Dario Kobler organisierte die Fan-Choreo des FC Winkeln am Cupspiel gegen den FC Luzern. Der FCW-Schriftzug ist knapp erkennbar. Bild: zvg

Dann, als der Verein über 1000 Tickets verkauft hatte, entschied sich Kobler, die Aktion durchzuziehen. Sein Team organisierte dafür 800 schwarze und 600 weisse A4-Papiere. Und am Sonntagmorgen um 7 Uhr platzierten sie die Blätter auf den Sitzen.

Etwas nervös war er schon, gesteht Kobler: «Ich hoffte stark, dass ich mich nicht verrechnet hatte.» Dann lacht er. Und er wirkt zufrieden mit dem Resultat. «Wir konnten die leeren Sitze gut kompensieren, indem alle etwas zusammenrückten.»

Ein Missgeschick vor dem Einmarsch

Es ist wohl den wenigsten aufgefallen, dass die Akteure mit etwas Verzögerung das Spielfeld betraten. Was ist passiert? Kurz vor 14 Uhr stehen das Schiedsrichter-Team und die Spieler aus Luzern und Winkeln pünktlich am Spielfeldrand bereit zum Einmarsch. Durch die Lautsprecher dröhnt bereits der Einlauf-Song Hells Bells von der Rockband AC/DC.

Dann zuckt Winkelns Team-Captain Marc Grünenfelder plötzlich zusammen und eilt nach hinten. Es vergeht eine Minute und die Kamera des Schweizer Fernsehens filmt, wie die Spieler des FC Winkeln und des FC Luzern grinsen, auch Schiedsrichter Turkes lacht – Grünenfelder hat den Vereinswimpel in der Kabine vergessen. Etwas später rennt ein Winkler Teammitglied herbei und drückt den Wimpel in Grünenfelders Hand. Dann laufen die Mannschaften aufs Spielfeld.

Sie konnten schliesslich doch noch einlaufen: Die Spieler des FC Winkeln und des FC Luzern. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Nach dem Spiel schmunzelt Grünenfelder über das Missgeschick. Der Team-Captain sagt, der Schiedsrichter habe es mit Humor genommen und ihm versichert, dass es auch in Ordnung sei, zwei Minuten später einzulaufen. Und verständlich ist so ein Missgeschick ja allemal: So oft kommt es nicht vor, dass man als 2.-Liga-Spieler einem Super-League-Captain einen Wimpel überreichen darf.

Die Hitze und der Sonnenstich

Selbst den Fans auf den gemütlichen Sitzplätzen im Schatten triefte der Schweiss aus den Poren. Ein vom Bier beschwingter Winkler Fan sagt: «Es ist brutal heiss, ich war gestern um 15 Uhr joggen und weiss, wie streng es für unsere Jungs auf dem Platz ist.»

Im Gründenmoos ist es am Sonntag über 30 Grad heiss. Für Leistungssport kann das auch zu heiss sein. Stürmer Marcio Alder, der eine starke erste Halbzeit spielt, muss in der Pause überraschend ausgewechselt werden. Diagnose: Sonnenstich. Alder sagt einen Tag danach: «Ab der 40. Minute habe ich so langsam das Körpergefühl verloren und konnte warm und kalt nicht mehr unterscheiden.» Dann kam die Übelkeit dazu: «Für 15 bis 20 Minuten ging es mir echt beschissen».

Für ihn wars zu heiss: Marcio Alder lässt sich nach 45 Minuten wegen eines Sonnenstichs auswechseln. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Im Winter wechselte Alder vom FC Rorschach-Goldach zum FC Winkeln. In den Cup-Spielen seines ehemaligen Vereins, gegen Basel und St.Gallen, war Alder nicht im Aufgebot. Er sagt, für ihn sei es nun umso schöner gewesen, einmal gegen Profis spielen zu dürfen.

Dass er sich in der Pause auswechseln liess, war für Alder ein logischer Schritt. «Bei so einem Spiel steht die Freude im Vordergrund. In so einer Situation ist es dann sicher auch richtig, dass ein anderer Spieler die Chance bekommt.»

Luzern-Spieler Abubakar und der Winkler Twumasi

Eine schöne Szene sahen die Fans auch nach Spielschluss: Der FC-Luzern-Profi Asumah Abubakar, breit und durchtrainiert, gibt dem jungen Winkler Stürmer Colin Twumasi die Hand. Beide sprechen noch einige Minuten miteinander auf dem Spielfeld.

«Ich habe Abubakar bei Luzern schon oft beobachtet, da er auch aus Ghana ist», sagt Twumasi. Der Winkler ist 20 Jahre alt und, wie Abubakar, kennt er den Ghanaer und Goalie des FC St.Gallen Lawrence Zigi persönlich. Was Twumasi an Abubakar bewundert, sind seine Spritzigkeit und seine Fähigkeiten im Abschluss. Diese müsse er selber noch mehr trainieren, sagt er.

Der 20-jährige Colin Twumasi (Winkeln) kommt hier beim Schuss von Leny Meyer (Luzern) zu spät. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Den Profi anzusprechen, brauchte für Twumasi wenig Überwindung. Er sagt, «wir sind ja Landsmänner, also wie eine Familie». Das Trikot von Abubakar habe er nach dem Spiel aber leider nicht bekommen.

Ob nun der FCSG-Goalie Zigi ein Abubakar-Shirt für Twumasi organisieren kann, weiss der junge Winkler noch nicht. Er fokussiere sich jetzt ohnehin voll auf das nächste Wochenende. Da spielt Winkeln nämlich zu Hause gegen den Lokalrivalen Abtwil-Engelburg. Für jeden Winkler sei dieses Spiel eines der wichtigsten im Jahr. «Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen.»

Das «Good Hosting» und die schwarze Null

Verglichen mit dem FC Widnau, der im Cup den FC St. Gallen empfing, hat der FC Winkeln deutlich weniger Geld in das Cup-Fest investiert. Und während die Widnauer vor dem Cupspiel mit einem sechsstelligen Gewinn rechneten, sind die Winkler froh, wenn sie nach dem Anlass eine schwarze Null schreiben können.

2000 Fans besuchten den Anlass. Simon Hofstetter vom FC Winkeln ist zufrieden und sagt: «Wir sind guter Dinge, dass wir rauskommen.» Auch das «Good-Hosting-Prinzip» mit den Luzerner Fans habe super funktioniert.

Es wurde neben Bier auch sehr viel Wasser getrunken – auch im Gästesektor, sodass die Winkler den Gästen mehrmals Wassernachschub bringen mussten. Während des Spiels kühlten sich die Luzerner Fans mit dem Sprühregen aus einem Wasserschlauch. Die Idee, den Gästen einen Wasserschlauch zur Verfügung zu stellen, kam erst am Vorabend.

Die etwa 500 Gästefans freuten sich über die Gastfreundschaft. Auf dem letzten Instagram-Post des FC Winkeln bedanken sich mehrere Luzerner für das gelungene Fussballfest. Hofstetter sagt, der Plan sei voll aufgegangen.