Fussball Ein 0:0 nach einem packenden Kampf für den SC Brühl im Heimspiel gegen die U21 des Schweizer Meisters Die St.Galler holen in der Promotion League gegen die U21-Auswahl der Young Boys einen Punkt und wahren ihre Ungeschlagen vor heimischem Publikum im Paul-Grüninger-Stadion.

Brühls Felipe Dorta (im Vordergrund) scheitert mit einem Pfostenschuss. Bild: Freshfocus / Carsten Harz

Nach einem harzigen Start steigerten sich die Platzherren mit zunehmender Spieldauer und standen dem Sieg in der zweiten Halbzeit bedeutend näher als die U21 der Young Boys.

Die Brühler hatten in der dritten Minute durch Angelo Campos die erste Torchance, er scheiterte aber am Torhüter. In der Folge nahmen die mit drei Spielern der ersten Mannschaft angetreten Berner das Zepter in die Hand.

Nur dank zwei herrlicher Paraden von Goalie Alban Berisha konnten die Brühler einen Rückstand vermeiden. Die Kronen kamen dann besser ins Spiel. Felipe Dorta scheiterte mit einem Pfostenschuss nur ganz knapp.

Die St.Galler starteten hellwach in die zweite Halbzeit, verwerteten aber keine der drei Chancen. Die Partie wogte nun auf hohem Niveau hin und her, es war alles andere als ein typisches 0:0-Spiel. Der Gast hatte im Mittelfeld ein deutliches spielerisches Übergewicht, das die Brühler mit vorbildlichem Einsatz mehr als wettmachten.

Pech hatte an diesem Tag vor allem Felipe Dorta im Abschluss. In aussichtsreicher Position verfehlte er knapp das Ziel und mit einem herrlichen Flatterball zwang er den YB- Schlussmann zu einer Parade. Gegen die sehr starken Young Boys rehabilitierten sich die Brühler für die magere Leistung im Stadtderby gegen St.Gallen, das die U21-Auswahl 3:2 gewonnen hatte. Erfreulich für Brühl auch, dass die jungen Alban Berisha im Tor und Giosue Capozzi – er auf einer ungewohnten Position – das in sie gesetzte Vertrauen mehr als rechtfertigten. Am nächsten Wochenende steht der schwere Gang gegen das punktegleiche Cham bevor.