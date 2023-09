Fussball Die Rekordstarter Wil und Thun treffen im Berner Oberland aufeinander Am Samstag um 18 Uhr kommt es zum Vergleich zwischen Thun und Wil. Beide Mannschaften sind so gut in die Challenge-League-Saison gestartet wie noch nie in ihrer Klubgeschichte.

Der FC Wil (mit Philipp Altmann, links) hat in dieser Saison alle Auswärtsspiele gewonnen, in Baden siegte er 5:0. Bild: Alexander Wagner

(red) Wil hat 13 Punkte auf dem Konto, ist unbesiegt und stand nach fünf Runden an der Tabellenspitze. Zuvor hatten die Ostschweizer in den Saisons 2013/14 und 2022/23 jeweils zwölf Punkte aus den ersten fünf Begegnungen geholt. Wil gewann in dieser Saison alle drei Auswärtsspiele und hat nun die Bestmarke von Neuchâtel Xamax im Visier. Die Neuenburger siegten 2017/18 zu Beginn der Challenge-League-Saison viermal in Serie und stiegen im Frühling auf.

Thun hat nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Der bisherige Rekord lag bei acht Punkten aus der Saison 2009/10, die mit dem Aufstieg in die Super League endete.

In der laufenden Saison blieb Thun in drei von fünf Spielen ohne Gegentor, was ebenfalls ein Novum ist. Die Partie in der Thuner Stockhorn-Arena beginnt um 18 Uhr. Der FC Wil bestreitet am Samstag, 2. September, sein zweites Auswärtsspiel in Folge nach dem 5:0-Sieg in Baden. Erfolgstrainer Brunello Iacopetta kann in Thun fast aus dem Vollen schöpfen, bei Thun ist unter anderen Leonardo Bertone fraglich.