Fussball Austria Lustenau, der Testspielgegner des FC Wil, ist aufgestiegen und verzichtet womöglich auf Fördergelder Der FC Wil trifft am Samstagmorgen in einem Testspiel ohne Zuschauer auf Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau.

Der Wiler Josias Lukembila (links) gegen die Zürcher Marc Hornschuh (Mitte) und Stephan Seiler im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung. Walter Bieri/Keystone

Die Partie wurde vorverlegt und findet am Samstag schon um 10.30 Uhr statt. Spielort ist Bürs in Vorarlberg. Allerdings findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der FC Wil schliesst mit diesem Spiel das Trainingslager in Bludenz ab. Seit Dienstag hält sich die Mannschaft in Vorarlberg auf. Das erste Testspiel der Saisonvorbereitung hat das Team von Trainer Brunello Iacopetta gegen Meister FC Zürich trotz einer ansprechenden Leistung mit 2:3 verloren.

Wils Trainer Brunello Iacopetta Ralph Ribi

Austria Lustenau gewann die erste Vorbereitungspartie gegen Dornbirn aus der zweithöchsten österreichischen Liga mit 3:2. Die Mannschaft von Trainer Markus Mader kehrt auf die neue Saison hin erstmals nach einem 22-jährigen Unterbruch wieder in die Bundesliga zurück, das Trainingslager absolviert das Team im Nobelort Lech.

Die Kooperation mit Cermont Foot

Aufsehen erregt hat in dieser Woche eine Meldung der «Kronen Zeitung», wonach die Vorarlberger womöglich auf 400'000 bis 500'000 Euro aus dem «Österreicher-Topf» verzichten werden.

Als «Österreicher-Topf» wird die Bereitstellung von Fördergeldern bezeichnet: Damit soll der Ausländeranteil begrenzt und der Einsatz von Spielern aus Österreich gefördert werden.

Wegen der Kooperation mit dem französischen 1.-Liga-Verein Clermont Foot gehörten in der vergangenen Saison zwölf ausländische Spieler dem Lustenauer Kader an. Will der Aufsteiger nun das Geld aus dem «Österreicher-Topf» erhalten, muss er diesen Anteil um die Hälfte reduzieren.

Zudem verlassen einige Leistungsträger wie der Schweizer Haris Tabakovic den Verein und gute Österreicher, so heisst es, seien auf dem Transfermarkt selten zu finden. Somit folgen die Lustenau womöglich dem Weg von Salzburg, dem LASK und auch Austria Klagenfurt. (pl)