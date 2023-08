Fussball Der FC Wil spielt im Cup gegen den Klub von UBS-CEO Sergio Ermotti Für die erste Cuprunde reist der FC Wil ins Tessin zum FC Collina d’Oro. Der Dorfverein aus der 2. Liga interregional beschäftigt Routiniers mit Super-League-Erfahrung und gehört dem UBS-Boss Sergio Ermotti.

Wils Marcin Dickenmann im Fussball Meisterschaftsspiel der Challenge League zwischen dem FC Wil und dem FC Sion im Stadion Bergholz. Bild: Ennio Leanza / key

Morgen um 17.30 Uhr trifft der FC Wil in der ersten Runde des Schweizer Cups auswärts auf den FC Collina d’Oro. Die Mannschaft vom Goldhügel, südlich von Lugano gelegen, hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Aufstieg erlebt. In nur zwei Jahren schaffte das Team den Sprung von der 3. Liga in die 2. Liga interregional.

Für den Erfolg des Vereins ist auch der UBS-CEO Sergio Ermotti mitverantwortlich. Er führt den Dorf-Klub seit einigen Jahren und soll eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Vereins gespielt haben.

Hier wird der FC Wil im August auf den FC Collina d'Oro treffen. Bild: Robert Szendröi

Der neue Trainer Vitor de Jesus Dos Santos kam im Sommer vom FC Ascona und will mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die 1. Liga schaffen. Das aktuelle Kader von Collina d’Oro ist erfahren. Der Altersdurchschnitt beträgt 28 Jahre, einige Spieler könnten bereits im Seniorenfussball auflaufen. Beispiele dafür sind der 41-jährige Torhüter Francesco Russo und der 35-jährige Stürmer Patrick Rossini. Beide waren Profis und spielten unter anderem für den FC Lugano oder den FC Aarau.

Als Challenge-League-Klub sind die Ostschweizer in der Favoritenrolle. Die Wiler werden aber rotieren müssen. Philipp Muntwiler ist gesperrt. Mergim Brahimi ist fraglich, Nico Strübi krank und Kedus Haile-Selassie rekonvaleszent. (red)