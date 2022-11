Fussball Cuphit im Kybunpark: Der FC St.Gallen spielt im Viertelfinal daheim gegen GC oder Basel Nach dem 5:0 auswärts im Achtelfinal gegen den Zweitligisten Arbedo-Castione bekommt es der FC St.Gallen im Schweizer Cup nun mit dem Sieger aus der Partie GC gegen Basel zu tun. Das ergab die Auslosung am späten Mittwochabend.

Die mitgereisten Fans feiern in Bellinzona mit der Mannschaft des FC St.Gallen das Weiterkommen. Bild: Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

Noch zwei Siege fehlen dem FC St.Gallen zur dritten Finalteilnahme in Serie. Die Viertelfinals werden am 28. Februar sowie am 1. und 2. März 2023 ausgespielt. In der Runde der letzten acht hat der Unterklassige wieder Heimrecht.

Heimrecht hat auch der FCSG, selbst wenn er in der nächsten Runde nun auf einen Superligisten trifft, wie die Auslosung am späten Mittwochabend ergeben hat. Die Ostschweizer kämpfen gegen den Sieger der Achtelfinalpartie GC – Basel um das Ticket für den Halbfinal. Das Duell zwischen den Hoppers und den Bebbi wird erst Anfang Februar 2023 ausgetragen.

Der Final findet am 4. Juni in Bern statt. Zuletzt gab es für St.Gallen im Kampf um den Cupsieg Endspiel-Niederlagen gegen Luzern und Lugano.

Auf dem Weg in den Viertelfinal setzte sich St.Gallen in dieser Saison im Espenmoos gegen Rorschach-Goldach (15:0), auswärts gegen Etoile Carouge (4:2) und nun gegen Arbedo-Castione durch. Zuletzt vor den Viertelfinals schieden die Ostschweizer im September 2019 aus, als sie in den Sechzehntelfinals mit 0:2 auswärts am damaligen Challenge-League-Klub Winterthur scheiterten.