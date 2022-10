Fussball Der erste Auswärtspunkt für die St.Galler U21-Auswahl In der zehnten Runde der Promotion League erkämpfen sich die Jungespen auswärts gegen Bavois ein 3:3. Die Ostschweizer lagen im Waadtland rasch 2:0 im Vorsprung.

Gonçalo Filipe Figueiredo Simões brachte den FC St.Gallen II 1:0 in Führung. Bild: Michel Canonica

Die Partie begann für die Ostschweizer wunschgemäss. In der vierten Minute gingen sie in Führung. Eine Flanke von Axel Rouquette verwertete Gonçalo Figueiredo souverän. In der 22. Minute spielt Yanik Wiedermann einen herrlichen Ball in die Schnittstelle, wo Alessio Besio übernahm und herrlich zum 2:0 abschloss.

Aber in der 24. und 25. Minute fiel der Ausgleich für die Waadtländer. Zunächst traf der auffälligste Akteur, Joaquim Alvarez, und danach Moris Talovic.

Nach der Pause war es ein Abnützungskampf. In der 59. Minute die erneute Führung für St.Gallen: Ein Schuss von Vincent Spari wurde unhaltbar abgelenkt. Nun warf Bavois alles nach vorne und wurde in der 73. Minute mit dem 3:3 belohnt.

Die St.Galler holten ihren ersten Punkt auswärts und haben nun drei Spiele hintereinander nicht mehr verloren.