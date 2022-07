Fussball Cup-Hammer in der Ostschweiz: Der FC St.Gallen tritt beim FC Rorschach-Goldach an – die Auslosung der ersten Cuprunde in der Übersicht Am Dienstagmittag fand die Auslosung der ersten Runde im Schweizer Cup 2022/23 statt. Über verheissungsvolle Affichen, Traumlose und die Magie des Cups – und das erneute Traumlos, das der FC Rorschach-Goldach gezogen hat.

Schaffen es die Espen zum dritten Mal in Folge in den Cupfinal? Bild: Freshfocus

Der Schweizer Cup hat etwas Magisches. Wer vergisst schon die Jubelschreie des Ostschweizer Zweitligisten Rorschach-Goldach, der in der vergangenen Saison das Traumlos FC Basel zog? Im Sechzehntelfinal setzten sich die Fussballer vom Rheinknie zwar klar durch, doch den grossen FCB in einer beschaulichen Kulisse wie der Sportanlage Kellen in Tübach kicken zu sehen, war des Zaubers mehr als genug.

Nun haben die Zweitligisten vom Bodensee erneut ein Traumlos gezogen: In der 1. Cuprunde – gespielt wird am Wochenende des 20./21. August – trifft Rorschach-Goldach auf keinen geringeren Club als den FC St.Gallen.

Der FC Wil seinerseits bekommt es mit dem FC Littau zu tun; Widnau empfängt die AC Bellinzona, Bischofszell den FC Aarau, und Wittenbach spielt gegen die AC Arbedo Castione um den Einzug in die nächste Cuprunde. Der in die 1. Liga aufgestiegene FC Kreuzlingen tritt auswärts bei Wohlen (ebenfalls 1. Liga) an. (mlb/dwa)