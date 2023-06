Fussball Brühls Topstürmer Angelo Campos wechselt zu Xamax in die Challenge League Der Abgang von Angelo Campos hat sich abgezeichnet. Der 23-jährige Bündner war in der vergangenen Saison bester Torschütze in der Promotion League.

Angelo Campos hat mit Brühl eine starke Rückrunde absolviert. Bild: Michel Canonica

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gibt der SC Brühl den Abgang seines 23-jährigen Mittelstürmers Angelo Campos zu Neuchâtel Xamax bekannt. So schreibt es der Klub in einer Mitteilung.

Campos durchlief sämtliche Nachwuchsstufen beim FC St.Gallen und wechselte im Sommer 2021 leihweise zum SC Brühl. Im Sommer 2022 wurde er fest unter Vertrag genommen. Insgesamt absolvierte er für die Brühler 59 Pflichtspiele und erzielte dabei 36 Tore.

In der abgelaufenen Saison war Campos sogar Torschützenkönig der Promotion League. Vor allem in der Rückrunde war er in Höchstform: Vor der Winterpause stand er bei sechs Toren, ein halbes Jahr später waren es dann sage und schreibe 24 Tore.

Dieses Ergebnis wurde erst einmal getoppt, seit es die Promotion League gibt: von Patrick Rossini, der vor zehn Jahren 27 Tore erzielte.

Schon früh war bei Brühl klar, dass diese Bilanz auch die Begehrlichkeiten anderer Klubs wecken würde. «Wir freuen uns für Angelo, dass er den Sprung in den Profifussball geschafft hat, und wir wünschen ihm bei Neuchâtel Xamax alles Gute für seinen weiteren Karriereweg», schreibt die Vereinsleitung.

Seit dem Rücktritt von Jeff Saibene im April wird Xamax von Uli Forte trainiert. Die Neuenburger haben eine schwache Saison hinter sich, beendeten die Meisterschaft als Letzte und schafften erst in der Barrage gegen Rapperswil-Jona (3:0, 3:1) den Ligaerhalt. (pd/red)