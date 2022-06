Leichtathletik «Es wird brutal schnell»: Der Brühler Athlet Dominic Lobalu fiebert seinem Diamond-League-Auftritt entgegen In Stockholm startet der südsudanesische Flüchtling Dominic Loablu heute über 3000 m. Es ist sein erster Auftritt auf der Diamond-League-Bühne. Eine so starke Konkurrenz ist er sich nicht gewohnt. Über 3000 m Steeple ist die Toggenburgerin Chiara Scherrer am Start. Und auch die St.Gallerin Salomé Kora hat ihren Auftritt.

Dominic Lobalu, am Tag vor seinem Start in Stockholm. Bild: pd

Am Montag vor dem Abflug nach Stockholm hatte Dominic Lobalu noch gezittert. Das Aufgebot für das 3000-m-Début an der Diamond League hatte er zwar im Sack. Noch nicht aber das Visum, das der südsudanesische Flüchtling mit Status F zwingend für die Reise benötigte. Doch die Post kam rechtzeitig - und nun fiebert der Athlet vom LC Brühl also dem Rennen entgegen.

Olympia-Medaillengewinner als Konkurrenz

Nur selten hatte er in einem Lauf so starke Konkurrenz. Da ist zum Beispiel Jason Kiplimo aus Uganda, Bronzegewinner in Tokio über 10000 Meter. Die Pacemaker sind auf eine Zeit unter 7:30 Minuten eingestellt. «Das wird brutal schnell», sagt sein Trainer Markus Hagmann vom LC Brühl. Für Lobalu wird es darum gehen, auf der ersten Hälfte im Mittelfeld der 15 Startenden mitzuhalten - um dann, vielleicht mit Adrenalin und dem Ziel vor Augen - eine Zeit von 7:40 Minuten anzupeilen. Es wäre für ihn eine neue Bestzeit. Vor einem Jahr lief er in Meilen 7:49 Minuten. Sein Start wird um 20.39 Uhr sein, das Meeting wird von SRF übertragen.

Um 21:07 Uhr dann startet die Toggenburgerin Chiara Scherrer über 3000 m Steeple, in jener Disziplin also, in der sie kürzlich mit 9:20.28 Minuten einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt hat. Mit Mujinga Kambundji über 200 m ist eine weitere Schweizer Einzelstarterin in Stockholm dabei. Darüber hinaus werden die beiden Schweizer 4x100m-Staffeln antreten. Bei den Frauen dürfte dabei auch Salomé Kora vom LC Brühl am Start stehen. Die Staffeln sind schon früh am Abend geplant (18.47/19.16 Uhr).