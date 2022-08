Erste Runde Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause: Der FC Wil siegt in Littau und zieht in die nächste Cuprunde ein Der FC Wil gewinnt in der ersten Cup-Hauptrunde beim 2.-Liga-Team Littau mit 6:0. Sechs unterschiedliche Spieler tragen sich in die Torschützenliste ein.

Wils Torschütze zum 1:0: Silvan Wallner (links) mit Philipp Muntwiler. Pascal Muller/Freshfocus

Beide Mannschaften gingen dieses Cupspiel eher ruhig an. So konnte in den ersten zehn Minuten keine einzige nennenswerte Aktion verzeichnet werden.

Danach nahmen die Wiler das Spiel in die Hand und liessen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Dennoch dauerte es bis zur 15. Minute, bis die erste Chance im Spiel Tatsache war. Nikolas Mucis Abschluss konnte aber von der Verteidigung der Innerschweizer geblockt werden.

Die Wiler machten bis zur 24. Minute wenig aus ihrem Ballbesitz, als Philipp Muntwiler nach einem Eckball mit einem schönen Seitfallzieher den Ball an die Latte setzte.

Erster Treffer für Wallner im Wiler Dress

Besser machte es Silvan Wallner nur eine Minute später. Nach einem Flachpass von Marcin Dickenmann von der rechten Seite, zog der Leihspieler des FC Zürich aus halbrechter Position direkt ab und traf flach in die linke Ecke. Es war der erste Treffer von Wallner im Dress des FC Wil.

Wer nun auf eine Reaktion der Gastgeber hoffte, der wurde enttäuscht. Die Wiler beherrschten weiterhin Ball und Gegner. Was man den Ostschweizern in dieser Phase aber vorwerfen muss, ist die mangelnde Chancenverwertung.

Die Littauer versuchten vor der Pause mit Kontern gefährlich vor das Wiler Tor zu kommen. Der Erfolg hielt sich aber aufgrund der ungenauen Zuspiele in Grenzen. So gingen die St.Galler mit einer 1:0-Führung in die Kabine

Deutlicher Klassenunterschied in der zweiten Halbzeit

Die Wiler starteten besser in den zweiten Umgang. Nur drei Minuten waren gespielt, als Umar Saho eine Flanke von links schlug und Sofian Bahloul am rechten Pfosten den Ball per Kopf an den Pfosten setzte.

Die Gastgeber hatten dann in der 54. Minute die beste Chance, als Walid Boussaha den Ball von links in den Wiler Strafraum brachte. Es war aber kein Spieler des Heimteams, sondern Muntwiler, der den Ball aus drei Metern knapp übers Wiler Tor beförderte.

Danach ging es schnell. Nur zwei Minuten nach dieser Chance wurde Bahloul von Dario Nickel im Strafraum zu Fall gebracht. Muci lief an, schickte Torhüter Cedric Hefti in die rechte Ecke und versenkte den Ball flach in der linken Ecke. Es war der langersehnte zweite Wiler Treffer.

Danach waren es nur noch die Wiler, die spielten. Sechs Minuten nach dem zweiten Treffer fasste sich Genis Montolio aus 25 Metern ein Herz und traf per schönem Weitschuss in die rechte Ecke.

Nach diesem Treffer nahmen die Wiler etwas Tempo aus dem Spiel um Kräfte zu schonen und einige Wechsel zu tätigen. In der letzten Viertelstunde merkte man den Littauern an, dass die Kräfte aufgebraucht waren. Die Wiler konnten schalten und walten wie es ihnen beliebte.

Es geht Schlag auf Schlag

In der 80. Minute entwischte der eben erste eingewechselte Luan Abazi auf der rechten Seite seinem Gegenspieler und spielte vor dem Tor quer zu Saho, der den Ball ins leere Tor beförderte.

Nun ging es Schlag auf Schlag. Nur gerade drei Minuten später entwischte Sebastian Malinowski der Abwehr und schob den Ball links an Torhüter Hefti vorbei. Den Schlusspunkt setzte dann Abazi in der 88. Minute. Nachdem Reichmuth von Hefti zu Fall gebracht worden war, bekamen die Wiler einen zweiten Penalty zugesprochen. Abazi lief an und traf hoch in die rechte Ecke.

Das war der Schlusspunkt nach einem über weiten Strecken souveränen Auftritt der Wiler Mannschaft, die verdient in die nächste Runde des Cups einzieht.